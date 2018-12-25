Isparta Genç İş Adamları Derneği IGİAD Basın Bülteeni

IGİAD Yönetim Kurulu ve Üyeleri olarak Isparta Valisi Sayın Ömer Seymenoğlu’nu makamında ziyaret ettik..Vali Seymenoğlu'na yeni görevinde başarılar dileyen Başkanımız Barış Gümüş dernek çalışmaları hakkında bilgi vererek hedeflerimizi ve projelerimizi aktardı.Başkan Gümüş "Bugüne kadar ilimizde görev yapan tüm valilerimizle birlik ve beraberlik içerisinde çalıştık. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz. Isparta Genç İşadamları olarak Isparta'nın menfaati için her zaman göreve hazırız. Görev süreciniz içerisinde Isparta'ya önemli hizmetler kazandıracağına inancımız tamdır."diyerek dernek bilgileri,çalışmalarımız ve Projelerimizi kapsayan bir dosya sunup derneğimiz adına hayırlı olsun dileklerinde bulundu.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyarete katılan dernek yönetim ve üyelerimizle tek tek tanışıp, işleri hakkında bilgi alarak sorunlarımızı dinleyen sivil toplum kuruluşlarının şehirler için önemine inandığını söyleyen sayın valimiz IGİAD ile birlikte uyum içerisinde çalışarak Isparta'ya hizmet edeceklerine inandığını söyledi.IGİAD