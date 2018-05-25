Biz savaşın topla, tüfekle olmadığının farkındayız!Biz yalnızlaştırılmak istediğimizin farkındayız!Lider ülke, Türkiye idealinin kimleri rahatsız ettiğinin farkındayız!Körüklenen ateşin, ötekileştirilmek istenen ülkemizin farkındayız!Sinsi planların, alçak düşmanların farkındayız!Üretmeye, büyümeye, mücadele etmeye, baş eğip, diz çökmemeye kararlıyız! İstihdam yaratmaya, yaraları sarmaya, milletimizin yanında olmaya kararlıyız! Daha çok çalışmaya, daha çok fedakarlığa ve her zamankinden daha çok birbirimizi sevmeye kararlıyız!Yeni tarımsal reformların sürdürülmesine, bölgesel verimlilik çalışmalarının devamına, sanayi hamlelerinin gayretle devam ettirilmesine kararlıyız!Kobilerin büyümesi, devlet desteklerinin kesintisiz sürdürülmesi, kırsal kalkınma hamlelerinin kesintisiz devam etmesinden yanayız!Türkiye asla yalnız değildirdünya coğrafyasının mazlumları veonların duaları cennet vatanımızın semalarında bir kalkan gibi bizimledir.Biz mazlumla Allahın arasında hiçbir perde olmadığına iman etmişISPARTA GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİtüm gücüyleMilletinin yanındadır Devletinin emrindedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur!