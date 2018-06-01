Isparta’da iftarda karısını bıçaklayarak ağır yaralayan öfkeli koca emniyetteki işlemlerinin ardından ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan adliyeye sevk edildi.Karaağaç Mahallesi’nde geçtiğimiz akşam iftar saatinde evde tartıştığı eşi Aysel T.’yi (43) vücudunun birçok yerinden bıçaklayan, kızı Hilal T.’yi (19) de elinden yaralayan Osman T. (56) olayın ardından Isparta Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlı Osman T. öğleden sonra ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlamasıyla Isparta Adliyesine sevk edildi. Şahsın adliyeye girişteki sakin tavırları dikkat çekti.Olayın ardından Aysel T.'nin duran kalbi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından tekrar çalıştırılmış ve sevk edildiği hastanede ameliyata alınmıştı. Yaralı eş Aysel T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği kızı Hilal T.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.İHA