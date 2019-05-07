ETNİK-OTANTİK-ORGANİK EŞİTTİR İDA BUTİK
Isparta'da özel tasarımlı etnik giyim ürünleriyle sen de hayata gülümse!
%100 Pamuk ve %100 viskon doğal ve sağlıklı kumaşlardan yüksek kalitede trend modeller İda Butik vitrinlerinde sizleri bekliyor.
Şile bezi otantik giyim, yazlık etnik elbise ayrıca bohem kıyafetlerde uygun fiyatlar, kışlık kıyafetler ise yüzde 10'luk indirim avantajlarıyla ida butik'te.
Kadın Bohem kıyafet, otantik elbise,organik giyim, hediyelik eşya, tshirt, kimano, etnik aksesuar ve organik takılarla otantik giyim tarzını yakalayın...!
Adres: Yayla mahallesi 112 cadde No: 44/3 ISPARTA
0532 584 08 38