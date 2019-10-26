İDA BUTİK'TE KIŞ SEZONU BAŞLADI

Adres:

ISPARTA









































































































En güzel otantik tarz bayan giyim modelleri Etnik Desenler İda Butik'te!Özel bitkisel pamuklu organik kumaşlardan üretilen rengarenk etnik,otantik ve organik giyim ürünlerinin Isparta adresi İda Butik, kış sezonunu açtı.İda Butik'in kış koleksiyonunda; bayanlar için şık ve rahat egzotik otantik giysiler, şalvarlar, pançolar, pamuklu elbiseler, etekler, bluzlar, çanta ve şapkalar yer alıyor.Aynı zamanda İda Butik'te yaz sezonu ürünlerinde yüze 20 indirimde uygulanıyor.Yayla mahallesi 112 cadde No: 44/3İda Butik kış koleksiyonundan kareler...