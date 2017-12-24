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Hükümetten Bitcoin uyarsı! Aman ha!

Hükümetten Bitcoin uyarsı! Aman ha!
ISPARTA 0
böcüzade

Hükümetten Bitcoin uyarsı! Aman ha!

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, “Bitcoin’in saadet zinciri olma riski yüksek, vatandaşlarımıza ‘Aman ha!’ diyorum.” dedi.

 

Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Bitcoin’in saadet zinciri olma riski yüksek, vatandaşlarımıza ‘Aman ha!’ diyorum.” dedi.

İşte Habertürk'ten Kübra Par'a konuşan Zeybekçi'nin açıklamasının ilgili kısmı:

"Bitcoin’in global bir saadet zinciri olma riski son derece yüksek; hiçbir tabana, hiç­bir varlığa, hiçbir üretime dayanmıyor. Ne benim ne de etrafımdakilerin hiçbir şekilde aklından geçmez. Vatandaşlarımıza da bu konuyla ilgili, “Aman ha!” diyorum."

 

BİR DÜZENLEME GELECEK Mİ?

Gerek Merkez Bankası, gerek Eko­nomi Bakanlığı, gerekse de ilgili kurum ve kuruluşlar olarak konuyu dikkatle izliyoruz. Teknik altyapıyı, hukuki durumu inceliyo­ruz. Dünyadaki ülkeler bununla ilgili teknik düzenlemeler ve tedbirler üzerinde çalışı­yor. Bazı şeyler olabilir ama Türkiye olarak şu an için acil bir çalışma yok.

BİRİKİMİ OLAN VATANDAŞ NE YAPSIN?

Üretime yönelik şirketlerin hisse senetlerinin alınması lazım. Özellikle Türkiye’ye yatırım yapmalarını öneririm....

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