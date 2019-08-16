Hükümetin memurlara zam teklifi belli oldu 2019

Hükümetin memurlara zam teklifi belli oldu 2019
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Hükümetin memurlara zam teklifi belli oldu
Hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 3,5+3, 2021'de yüzde 3+2,5 zam ve enflasyon farkı teklif etti.
 
 
Yaklaşık 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını  kapsayan  5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi için Kamu İşveren Heyeti ile Kamu Görevlileri Heyeti arasındaki dördüncü toplantı sona erdi. Toplantıdan sonra açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Maaşlarda 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 3,5, ikinci 6 ay yüzde 3, 2021 ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ay yüzde 2,5 zam ve her 6 ay sonunda enflasyon farkı teklif ediyoruz" dedi.
 
Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları:
5. dönem toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili doğru noktaya geldik. 1 Ağustos'ta başlattığımız müzakerelerin 11. günündeyiz. Kamu görevlilerimizin tamamına ve 11 hizmet koluna ilişkin mali durumları kapsamakta. 800'ü aşkın talep iletildi. Komisyonumuz bu talepler üzerinde yoğun çalışmalar gerçekleştirdi. 
Bundan sonraki sözleşmelerde süreçler daha hızlı olacak. Dijital olarak gerçekleştireceğiz. 9 Ağustos'taki toplantımızda talepleri yetkili sendika başkanlarından dinledik. Dün 5 hizmet kolu ile ilgili yetkili sendikalarının başkanlarından taleplerini dinledik. 
Kamu personelinin bütçedeki artan payına rağmen kamu çalışanlarının yanında oldu. 
2002'de kamu personelinin maaşı 392 TL'ydi, şimdi ise 3 bin 700 TL'yi aştı. Yüzde 102 artış sağladık. 2002'de devlet memuru maaşları 580 TL'yken, şu anda 4460 TL'yi geçmiş durumda.  2002'de giderler yüzde 18'ken şu anda yüzde 30'u aştı.
Hükümetin zam teklifi 2020 yılı için  ilk 6 aylık dönemde yüzde 3,5, ikinci altı aylık dönem için yüzde 3 olurken, 2021 yılı için ilk 6 aylık dönemde yüzde 3, ikinci 6 aylık dönemde  yüzde 2,5 olarak belirlendi. 

MEMUR-SEN TEKLİFİ REDDETTİ
Teklif piyasa gerçekleriyle uyumlu değil. Bize getirilen teklif kamu görevlilerinin bütçesinde bir dengeleme içermiyor. Bu teklifi yok sayıyoruz. Makul değil malul bir teklif. Yeni bir teklif bekliyoruz.

MEMURLAR NE TALEP EDİYORDU?
Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.

Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti.

PAZARLIKLAR İÇİN SON TARİH 20 AĞUSTOS
Memur sendikaları tekliflerini 24 Temmuz'da teslim etmiş,  görüşmeler 1 Ağustos'ta başlamıştı. İkinci görüme ise 9 Ağustos'ta yapılmıştı. Dün üçüncü bugün de dördüncü ve son görüşme yapılacak. Pazarlıklar için belirlenen son tarih 20 Ağustos. Bu tarihe kadar anlaşmaya varılmazsa hakem kuruluna başvurulacak ve hakem kurulu 5 gün içinde kararını açıklayacak.
 
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Hükümetin memurlara zam teklifi belli oldu 2019
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