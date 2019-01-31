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Hortum Isparta Salı Pazarını da etkiledi

Komşu il Antalya'da çıkan hortum Isparta'daki pazarlarda sebze ve meyve fiyatlarını etkiledi ve artış gözlemlendi...

Hortum Isparta Salı Pazarını da etkiledi
ISPARTA
G.Tarihi: 31.01.2019 19:02
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ANTALYA'DA ÇIKAN HORTUM ISPARTA PAZARLARINI DA ETKİLEDİ

Isparta'nın yerel gazetesi Demokrat Antalya'da çıkan hortumun Isparta pazarlarındaki  sebze ve meyve fiyatlarına nasıl yansıdığını değerlendirerek  dünkü baskısında yer verdi.

İşte o haber...

HORTUM ISPARTA SALI PAZARINI VURDU!

Komşumuz Antalya’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen şiddetli fırtına ile birlikte oluşan hortum tarım arazilerinin yerle bir etti. Bu olumsuzluk  Salı Pazarında kendini gösterdi. 

Antalya’da yaşanan hortum felaketi sonrası 26 bin dönümlük tarım alanını etkiledi ve bu nedenle sebze üretiminde yüzde 10’luk bir gerileme yani düşüş yaşandı. Bu durum, komşumuz Antalya kadar kışın sebze ve meyve ihtiyacını komşudan karşılayan Isparta'da da bariz bir şekilde ortaya çıktı. Zira, her hafta Salı günleri Pirimehmet Mahallesinde kurulan ve halk arasında ‘Salı Pazarı’ olarak adlandırılan Halk Pazarında fiyatlar bir hayli yüksek olduğu gözlendi.

DOMATES 7,PATLICAN 10 LİRA
Antalya’daki hortum fela-ketinden kaynaklanan üretim düşüşünün fiyatları yüzde 5 ile 10 arasında etkileyeceğini ifade eden Ve Salı Pazarında tezgah açıp sebze - meyve satışı yapan Rahmi Karaduman, piyasada ve halde ürün olmadığı için fiyatların yüksel-diğini ve kendilerinin de ürün bulmakta zorlandıklarını söyledi. Karaduman, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; "Bilindiği gibi, 26 Ocak Cumartesi günü komşumuz Antalya ve ilçelerinde büyük bir hortum ve fırtına felaketi yaşandı. Bu durum, sebze ve meyve üreticilerini olumsuz yönde etkiledi. Özellikle seralar yani örtü altı sebzenin merkezi Kumluca ve Demre ilçelerinde seralar ve ekili alanlar zarar görürken, Finike’de de yine seralar ve narenciye ürünleri fırtına ve hortumdan zarar gördü. Bu bağlamda, Antalya’daki sebze ve meyve aldığımız arkadaşlarımız bu felaketten dolayı toplamda 26 bin dönümlük alanın zarar gördüğü bildirilirken, bunun 3 bin 200’lük dönümünün örtü altı sebze üretiminin yapıldığı bölgeler olduğu söylüyorlar. Dolayısıyla söz konusu zarar sonrası An-talya’da sebze üretiminde yüzde 10’a varan bir düşüş yaşandığı vurgulandı. Tabi,doğal olarak da bu durumun sebze fiyatlarına yansıdığı için fiyatlar yükselmiş durumda.

“SEBZENİN HEM ÜRETİ-MİNDE HEM TEMİNİNDE BÜYÜK BİR SIKINTI VAR’’
Dolayısıyla bu durumda Antalya’daki üreticiler için sebze üretiminde, biz satıcılar için ise sebze temininde sıkıntı çekiyoruz. Zira, yaşanan hortum afeti sonrası An¬talya toptancı halinde olduğu gibi İsparta Toptancı Haline gelen sebzede de yüzde 10’a varan bir düşüş yaşanıyor. Bu durumda, üretici ve tüketicinin düşünülmesi gerektiğini düşü-nüyorum. Çünkü, bizim üreti-ciye de tüketiciye de ihtiyacımız var. Yaşanan bu hortum felaketi, Antalya ve il-çelerinde 26 bin dönümü etki-ledi. Bunun 3 bin 250 dönümü örtü altı. Diğer kalan bölümü de açık alanda narenciye veyeşillikleri etkiledi. Zaten temin ettiğimiz ürünümüz kısıtlıydı şimdi daha da azaldı. Büyük bir sıkıntı var” dedi.

“OLAN YİNE VATANTASA YANİ BİZE OLDU”
Salı Pazarına alışverişe çıkan Ayşegül Öznur Aydın da, fiyatların çok yüksek olma¬sından yakınarak; “Zaten böyle durumlarda olan hep bizlere yani vatandaşa olur. Çünkü, Hava soğur fiyatlar artar, hortum olur fiyatlar artar, döviz kuru yükselir fiyatlar artar. Bunu geçtiğimiz aylarda en bariz bir şekilde yaşadık. Eylül ayında döviz kuru yükseldi halk pazarında fiyatlar fırladı. Bundan 15 gün önce hava sıcaklıkları eksi derecelere düştü pazarda fiyatlar arttı. Şimdi de, Antalya’yı hortum vurdu fiyatlar yine arttı. Bizim çilemiz bu herhalde” dedi.

İSTE DÜNKÜ PAZARDAKİ SEBZE MEYVE FİYATLARI
Dünkü Salı Pazarında sebze ve meyve fiyatları ise şöyle gerçekleşti: Domates 6 - 8 TL, Marul 7 TL, Kıvırcık 7 TL, Karnabahar 6 TL, Manda¬lina 4 TL, Portakal 2,5 - 4 TL, Havut 5 TL. Patates 4 TL, Soğan 6 TL.

Kaynak:Demokrat (Isparta Yerel Gazetesi)
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