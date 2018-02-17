Isparta Pastaneleriisparta bilgisayar tamiri

Herkesin evinde var! Kullanılmaz hale gelecek

Herkesin evinde var! Kullanılmaz hale gelecek
ISPARTA 0
böcüzade

Herkesin evinde var! Kullanılmaz hale gelecek

Türksat’ın tüm kanallarda MPEG-4 HD formatında yüksek çözünürlüklü yayına geçme kararıyla birlikte eski tip SD uydu alıcılarının yenilenmesi gerekecek. Türkiye'deki uydu alıcılarının yüzde 40'ı HD formatla birlikte atıl duruma düşecek.


Herkesin evinde var! Kullanılmaz hale gelecek
 

Türksat uydusunda yayın yapan tüm SD televizyon kanalları Türksat’ın hayata geçirdiği MPEG-4 HD formatında yüksek çözünürlüklü yayın teknolojisiyle birlikte yakın zamanda HD yayınlara başlayacak. TV yayınlarındaki HD dönüşümle birlikte halkın mağduriyet yaşamadan en doğru uydu alıcısını tercih etmesini amaçlayan Telekomünikasyon Uydu ve Yayıncılık İş İnsanları Derneği (TUYAD), SD uydu alıcılarının HD uydu alıcılarıyla değiştirilmesi için kamuoyunu uyardı.

TÜRKSAT BÜYÜK ÖZVERİ GÖSTERDİ

Türksat uydusu üzerinde yayın yapan tüm SD TV yayınlarının HD yayına başlamasını destekleyen TUYAD, Türkiye’de faal kullanımda olan uydu alıcılarının yüzde 40’nın sadece SD yayınları destekleyen standart uydu alıcıları olduğunu belirtti. TV yayınlarındaki HD dönüşüme üye şirketleri ile birlikte hazır olduklarına dikkat çeken TUYAD Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Özaydın, Türksat’ın büyük özveri göstererek SD yayın maliyetinden daha ucuza MPEG-4 HD yayın hizmeti sunmasını sektör temsilcileri olarak takdir ettiklerini belirtti.

SD ALICISINI GETİRENE İNDİRİM

TUYAD üyesi uydu alıcısı üreticisi şirketlerin desteğiyle başlatılan kampanya kapsamında eski SD uydu alıcısını geri getiren herkes yeni HD uydu alıcılarına yüzde 20 indirimle sahip olacak. Bu kampanya sayesinde yakın zamanda yayına başlayacak tüm HD yayınların herkes tarafından izlenebilmesi ve Türksat Kanal Güncelleme Sistemi’ni destekleyen yeni cihazlarla mağduriyet yaşanmaması amaçlanıyor.

YAYINLAR ARTIK DAHA KALİTELİ

TUYAD Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Özaydın, “Türksat’ın yeni MPEG-4 formatlı HD yayın teknolojisiyle ülkemiz yeni bir dönüşümü yaşayacak ve yakın zamanda standart çözünürlüklü yayın yapan tüm SD kanallar HD yayın yapmaya başlayacak. Biz de üye firmalarımızla birlikte vatandaşlarımızı bilinçlendirerek HD yayınların herkes tarafından izlenebilmesi için yüzde 20 indirimle desteğimizi ortaya koyduk” şeklinde konuştu.

10 milyon TV yenilenecek

Türkiye’de HD yayınlara hazır olmayan yaklaşık 10 milyon televizyon ve 8 milyon uydu alıcısı olduğunu söyleyen Hayrettin Özaydın, “Biz TUYAD olarak sektörün bu değişime hazır olduğunu belirtiyoruz. TV yayınlarındaki HD dönüşümün 2,7 milyar dolarlık bir hacim oluşturacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla 2018 sektörün hareketli olacağı bir yıl olacak. Ayrıca çok önemsediğimiz bir konu daha var. Eski uydu alıcılarının geri toplanması konusunda ELDAY derneğiyle önemli bir iş birliğine imza atacağız. Böylece sektörümüzün de hassasiyet gösterdiği Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği (AEEE) kapsamında eski SD uydu alıcıları ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılacak. Bu değişim ve dönüşüm kapsamında SD cihazların satışı duracak ve son tüketicinin de HD kaliteyi destekleyen cihazları satın alması teşvik edilecek” dedi.

Yazdır
itimat mobilya
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta’daki 8 akaryakıt istasyonuna baskın
Herkesin evinde var! Kullanılmaz hale gelecek
Kimler yaştan emekli olabilir?
Çalışmadan emeklilik fırsatı! Sadece 2 şartı var
Yeni evleneceklere 55 bin lira!
Hastane koridorlarında sabahlamaya son!
ISPARTA GTH'DEN ÖNEMLİ EĞİTİM
Isparta’daki hırsızlık olayının faili tutuklandı
Komando adayı Asteğmenler yemin etti
Kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs hastane çıkışı yakalandı
Vali Günaydın'dan Isparta OGM Ziyareti
ISPARTA VALİLİĞİNDEN SERTİFİKA DUYURUSU
Eğirdir'den Afrin'deki Mehmetçiğe elma
Afrin'de 3 silah arkadaşını şehit veren Uzman Çavuş Günay konuştu
Şüphe üzerine durdurulan araçta eroin ve hap ele geçirildi
İşte emeklinin alacağı yeni zam! İşte zamlı liste
Türkiye'de bir ilk...
Isparta Valisi Şehmus Günaydın: “Uyuşturucuyla mücadele en az terörle mücadele kadar önemli”
Isparta’da uyuşturucu kullanımına suçüstü
Binlerce kişiye müjde Artık e-Devlet'ten yapılacak
Memur ve emekliler dikkat! 2 bin 62 TL ikramiye
ISPARTA'DAKİ DERNEKLERİN DİKKATİNE
Isparta eski Garnizon Komutanına ağırlaştırılmış müebbet
Isparta’da köy buluşmaları devam edecek
Türkiye'nin yollarına ışık tutacak proje
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Şaşırtıcı hileler!Şaşırtıcı hileler!
Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiIsparta'da kayakseverler Davraz’a akın etti
YAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASI
Muş ovası'nda sis güzelliğiMuş ovası'nda sis güzelliği
ISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni Unutmadı
Doğunun 'Kapadokya'sıDoğunun 'Kapadokya'sı
'Dağların aslanları' ansızın vuruyor'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
Şaşırtıcı hileler!Isparta'da kayakseverler Davraz’a akın ettiYAKIN GÖZLÜĞE SON! İŞTE ŞİFASIMuş ovası'nda sis güzelliğiISPARTA Sarıkamış Şehitleri'ni UnutmadıDoğunun 'Kapadokya'sı'Dağların aslanları' ansızın vuruyor
ISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ALYANS YÜZÜKISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIIsparta TemizlikISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

KPSS'den 60 alan yaşadıKPSS'den 60 alan yaşadı13 Şubat 2018
Çocuğu olan için müjdeli haber: Bin lira destek... Çocuğu olan için müjdeli haber: Bin lira destek... 14 Şubat 2018
19 bini kamu işçisi 56 bin personel alınacak!19 bini kamu işçisi 56 bin personel alınacak!12 Şubat 2018
'Ben bu işi yaparım' diyen parayı alacak'Ben bu işi yaparım' diyen parayı alacak12 Şubat 2018
Konut sahipleri dikkat! Tapunuz iptal olabilirKonut sahipleri dikkat! Tapunuz iptal olabilir11 Şubat 2018
Milli sporcu ve arkadaşı feci kazada öldü Milli sporcu ve arkadaşı feci kazada öldü 13 Şubat 2018
Taşeronda son dakika! Başvuru sonuçları açıklanıyor!Taşeronda son dakika! Başvuru sonuçları açıklanıyor!11 Şubat 2018
Isparta’da yüksekten düşen kadın öldü Isparta’da yüksekten düşen kadın öldü13 Şubat 2018
Doğalgaz faturaları yüzde 35 düşecekDoğalgaz faturaları yüzde 35 düşecek14 Şubat 2018
Memur ve emekliler dikkat! 2 bin 62 TL ikramiyeMemur ve emekliler dikkat! 2 bin 62 TL ikramiye15 Şubat 2018
Binlerce kişiye müjde Artık e-Devlet'ten yapılacakBinlerce kişiye müjde Artık e-Devlet'ten yapılacak15 Şubat 2018
Meteoroloji’den Isparta için kuvvetli lodos uyarısıMeteoroloji’den Isparta için kuvvetli lodos uyarısı13 Şubat 2018
Isparta'da düşen uçakla ilgili flaş karar!Isparta'da düşen uçakla ilgili flaş karar!11 Şubat 2018
Hastane koridorlarında sabahlamaya son!Hastane koridorlarında sabahlamaya son!17 Şubat 2018
ISPARTA VALİLİĞİNDEN SERTİFİKA DUYURUSUISPARTA VALİLİĞİNDEN SERTİFİKA DUYURUSU16 Şubat 2018
Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli olduSoyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu12 Şubat 2018
Araç sahiplerine kritik uyarı! Sakın satmayınAraç sahiplerine kritik uyarı! Sakın satmayın12 Şubat 2018
BU YUMURTAYI GÖRENLER ŞAŞIRIYOR! FİYATI İSE...BU YUMURTAYI GÖRENLER ŞAŞIRIYOR! FİYATI İSE...13 Şubat 2018
Soyağacı bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın!Soyağacı bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın!15 Şubat 2018
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeni düzenleme!Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeni düzenleme!15 Şubat 2018