Isparta Belediyesi Mahalle Buluşmaları Halıkent Mahallesi ile devam etti. Halıkent Kapalı Pazaryerinde gerçekleştirilen mahalle buluşmasına Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, eşi Dilek Günaydın ile birlikte katıldı. MHP İl Başkanı Nail Bayram, belediye meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaşın da katıldığı programda Halıkent Mahallesi eğitim, kültür, sanat, spor başta olmak üzere karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Eğirdir Bağıllı köyü ile kardeş mahalle kardeş köy ilan edildi.Halıkent Mahallesi Buluşması kapsamında kurulan hizmet masasında daire müdürleri vatandaşların istek ve taleplerini not alırken, çocuklar için de pazaryerinde balon park kuruldu. Yine programda Sanatçı Ümmü Erbil birbirinden güzel eserlerini vatandaşlar için seslendirdi.Böyle bir programın mahallelerinde düzenlenmesinden dolayı teşekkür eden Halıkent Mahallesi Muhtarı Abidin Yorgancı, “Sayın başkanım bugüne kadar yaptığınız hizmetlerden dolayı şahsım ve mahalle sakinlerim adına teşekkürü bir borç biliyorum. Mahallemizin altyapısı bitirilmiş, üst yapı eksikliği yoktur. Başkanım eğitime ve öğrencilere büyük önem vermektesiniz. Mahallemizde bulunan ortaokul ve lise bölgelerindeki yollarımıza kasis yapılmasını talep etmekteyiz. Halıkent 1993 yılında mahalle olmuştur ve sizlerin görev yaptığı 15 yıllık süreçte çok hizmet aldık. Bu noktada sizlere müteşekkiriz. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum” dedi.Gerek mahalle, gerek köy, gerekse kardeş mahalle kardeş köy projesinin yaklaşık 2,5 yıldan buyana devam ettiğini söyleyen MHP İl Başkanı Nail Bayram, bu projenin amacının mahalle sakinlerinin belediye ile ilişkilendirilmesi, kurulan hizmet masası ile daire müdürlerine sorun ve taleplerin bildirilebildiğini söyledi. Bayram, “Bu programlar vesilesiyle bizleri sizlerle buluşturan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadesinde bulundu.Isparta Belediyesi olarak yatırımların aralıksız devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın da, şehre büyük projelerin kazandırıldığını ve bunların da birçoğunun tamamlandığını aktardı. Günaydın, “Uzun yıllarda yapılabilecek çalışmaları Allah’a şükür kısa bir sürede tamamladık” dedi. Günaydın, geçmiş dönem ve şu anki dönemlerinin ‘sevgi’ ve ‘yatırım’ dönemi olarak belirlediklerini ve bu yönde çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Günaydın, “Belediyemizde bir sevgi saygı dönemi yaşandı. Isparta’da bunun yaşanmasını istiyorduk bu sağlandı. Daha önce bir korku, tehdit devri yaşandı. Bizim dönemimizde arkasından gelince sevgi ve muhabbet devri yaşadık. Bu sevgi ve muhabbet devri bundan sonra da yaşanacak. Büyük yatırımlar bitirildi. Ancak yeni bir devir daha geliyor. Bu yeni devirde sevgi ve muhabbetin daha da arttırılması, yaşanması için daha büyük projeler geliyor. Bu projeler Isparta halkına, yaşayanlara hatta şehre gezmeye gelenlere dahi güzellik ve fonksiyon katacak. Isparta’da yaşamanın bir zevk olduğunu göreceğiz. Herkesin mutluluk içerisinde yaşamasını sağlayacağız. Onun temellerini de attık. Yeni fuarlar düzenledik, Gül Fuarı düzenledik, önemli bir fuardı. Yurt dışından önemli işadamları ağırladık, ciddi iş bağlantıları gerçekleştirildi. Önümüzdeki sene daha büyük çaplı bunu sürdüreceğiz. Dünya üzerinde gül konusunda en şanslı yer Isparta. Bu fuar devam edince ne olacak, Isparta’nın bütün köylerinde büyük gül ekimleri başlayacak, bunları pazarlayacağız, satacağız. İlk hedefim yıllık 40 milyon dolar olan gül ürünleri ve kozmetik girdisini, ilk etapta 500 milyon dolara ardından da ikinci etapta bir milyar dolara çıkarmaktır. Bu da şehrimizin zenginleşmesinde ihya edecektir. Isparta Belediyesi bir dönem 630 milyon lira eksiye düşürülmeseydi, o beş senemizde kaybolmasaydı, o beş senenin açığını kapatmak tekrar yukarı çıkarmak için bir beş sene daha uğraştık, kaybımız on sene oldu. Bu on sene Isparta’nın hizmetinde ciddi aksama oldu. Çok şükür şu anda belediyemiz 630 milyon lira üste ulaştı, çok şükür o devirleri geride bıraktık. Şimdi bu mutluluk ve kazanç getirecek dev projeler olacak. Yakın bir tarihte bu projelerimizi kamuoyuna bir bir açıklamaya başlayacağız. Mutluluk projelerini, yeni dev projelerimizi açıklayacağım. O zaman Isparta sayılı kentlerin arasında en önde gelecek. Isparta’yı Türkiye ile değil dünya ile kıyaslayacağız. Oralarda da en önde gelmeye çalışacağız, geleceğiz. İşte bunun için çalışıyoruz. Proje üretmek öyle kolay değildir, çok şükür ki, bizim Isparta Belediyemiz projelerini kendi üretiyor, kendi uyguluyor, kendi yapıyor. Bu başarıya ulaşan bir belediyeyiz. İşte bu işler adım adım ilerliyor. Aslında görünmüyor, adımlar küçük görünüyor, zannediyoruz ancak dev adımlarla ilerliyoruz. İşte dev adım bahsettiğim projelerle herkes görecek, umutlu yaşayacak, onur duyacak. Bunlar önümüzdeki beş sene içerisinde ortaya çıkacak” görüşlerinde bulundu.