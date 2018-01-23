 Hediye kampanyası bu yıl geziye dönüştü

Isparta’da bir mahalle muhtarı takdir belgesi alan veya sportif branşlarda madalya kazanan öğrencilere yönelik ücretsiz gezi düzenledi.Isparta merkezdeki Zafer Mahallesi Muhtarı Recep Gürdal, yaklaşık 3 yıldan bu yana başarılı öğrencilere yönelik hediye kampanyasına devam etti. Mahallesinde ikamet eden başarılı öğrenci ve sporcuları teşvik etmek amacıyla bu yıl Isparta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü (GHSİM) işbirliğiyle ücretsiz Davraz Kayak Merkezi gezisi organize ettiklerini belirten Muhtar Recep Gürdal, “Amacımız eğitime teşvik ve başarılı sporcularımızı ödüllendirmek” dedi.8 bin nüfuslu mahallede muhtarlık yapan ve nüfusun yaklaşık yüzde 25’ine varan kısmının ilk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrencilerin oluşturduğunu dile getiren Gürdal, “Ben bir eğitim gönüllüsüyüm. Mevcut düzende zaten mahallemizde bulunan çocuklarımız için halı saha ve farklı sportif etkinlikler gerçekleştiriyorum. Geçen son 2 yıldır başarılı öğrencilerimizi futbol ve voleybol topu gibi çeşitli hediyelerle ödüllendiriyordum. Bu yıl daha farklı bir çalışmaya imza atarak, başarılı öğrencilerimiz ve sportif branşlarda başarılı olan mahallemiz gençlerine gezi düzenlemeye karar verdim. Ben bu fikrimi Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Murat Gevrek Bey ile görüştükten sonra ücretsiz gezi sözünü aldım. Böyle bir kampanya yapmaya karar verdik ve halen kayıtları alıyoruz. Sömestr (yarıyıl) tatili içerisinde bu gezimizi gerçekleştirmeyi düşünüyoruz.”Bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan gezi kampanyası kapsamında öğrenci kayıtlarının devam ettiğini dile getiren Gürdal, “Mahallemizde ikamet şartıyla başarılı öğrencilerimizi bekliyoruz. Muhtarlığa belgeleriyle gelip, bizlere müracaatta bulunabilirler. Uygun hava koşullarında Isparta Davraz Kayak Merkezi’ne düzenleyeceğimiz gezi çerçevesinde, başarılı öğrenci ve sporcularımızın ulaşım, yemek, telesiyeje binme ve kayak sporu yapma giderleri ücretsiz olacaktır” diye konuştu.ISPARTA (İHA)