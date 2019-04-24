Hedefimiz vatandaş odaklı hizmet

Senirkent Belediye Başkanı Kadir Heybeli, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulundu. Heybeli, Başkan Başdeğirmen’e ‘hayırlı olsun’ derken, “Rabbim utandırmasın, Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Isparta’mıza, Senirkent’imize, ülkemize hayırlar getirsin” dedi.Senirkent’i koşan bir belediye ilan ettiklerini söyleyen Başkan Kadir Heybeli, “Saat mefhumu olmayan 7/24 ulaşılan bir belediye olacağız” görüşlerinde bulundu.Merkez, köyler, beldeler, ilçeler ile hizmette bir olacaklarını söyleyen ve ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyetini ifade eden Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta’nın tamamını kucaklayacak şekilde hizmet etme amacında olduklarını belirtti. Başdeğirmen, “Bu memlekette yaşayan tüm insanlar bizim vatandaşımız. Hedefimiz vatandaş odaklı hizmet etmektir” şeklinde konuştu.