Cumhurbaşkanlığının öncülüğünde medeniyet dili olan Türkçe’nin bilinçli kullanımı için internet, iletişim, medya ve eğitim alanlarında seferberlik başlatılması amacıyla Kültür Sanat Politikaları Kurulu kurulmuştur.İkinci 100 Günlük Eylem Planı kapsamında Türk Dili’nin doğru kullanımı konusunda Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak Halil Hamit Paşa İl Halk Kütüphanesinde öğrencilere ve okuyuculara dilimizin zenginliğini, etkinliğini anlatmak ve farkındalık yaratmak amacıyla “isimli bir pano oluşturulmuştur. Panomuz 15 günde bir güncellenecektir.Türk Dili’nin doğru ve etkin kullanımı, şehirlerdeki tabela kirliliği ile etkin mücadele amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliğimiz devam etmektedir.ISPARTA VALİLİĞİ(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)