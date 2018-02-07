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Haciz uygulamasına yeni düzenleme

Haciz uygulamasına yeni düzenleme
ISPARTA
G.Tarihi: 07.02.2018 18:47
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böcüzade

Haciz uygulamasına yeni düzenleme

Meclis’e sunulan yeni yasal düzenleme ile kamu tarafından haczedilmiş malların tespit edilen değerinin yüzde 10 fazlasının ödenmesi şartıyla haczin kaldırılması ve aynı mala 3 ay müddetle tekrar haciz konulmamasının önü açıldı.

 

Hükümet, 81 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren son dönemin en kapsamlı ekonomi reform paketini tamamladı. Pakette 7'den 70'e herkesi ilgilendiren düzenlemeler yer alıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sevk edilen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının İçeriğinde, kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artması için önemli bir iyileştirme sağlayan düzenlemeye de yer verildi.

YÜZDE 10'DAN FAZLASI İLE KALDIRILACAK

Maliye Bakanlığı’nca bu konuda yaşanan mağduriyetlerin önlenmesini ve kamu alacaklarının ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan çalışmalardan biri olan düzenlemede, 6183 sayılı Kanuna göre haczedilmiş malların tespit edilen değerinin yüzde 10 fazlasının ödenmesi şartıyla haczin kaldırılması ve aynı mala 3 ay müddetle tekrar haciz konulmaması kararlaştırıldı.

ETKİNLİĞİN ARTTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Tasarıyla amme borçlusunun hacizli malı üzerinde tasarrufuna imkan verilmek suretiyle kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artırılması sağlanacak. Haczedilen malların ilgili kanuna göre tespit edilen değeri esas alınarak tahsilat yapılması ve buna bağlı olarak haczin kaldırılabilmesine imkan veriliyor.

DÜZENLEMENİN İÇERİĞİ

“6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre amme borçlusunun borcuna yetecek miktardaki mallarının haczedilerek paraya çevrilmesi, cebren tahsil şekilleri arasında yer almaktadır. Anılan Kanun, kural olarak hacizli menkul ve gayrimenkul malların açık artırma usulü ile satılarak paraya çevrilmesi, menkul malların ise Kanunda öngörülmüş sınırlı hallerde pazarlık usulü ile satılabilmesi esasını getirmektedir.

Madde ile, icra yoluyla yapılan satışlardan elde edilen sonuçlar dikkate alınarak, amme borçlusunun hacizli malı üzerinde tasarrufuna imkân verilmek suretiyle kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artırılması amaçlanmakta, haczedilen malların 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen değeri esas alınmak suretiyle tahsilat yapılması ve buna bağlı olarak haczin kaldırılabilmesine imkân verilmektedir.

Düzenleme, Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince 6183 sayılı Kanuna göre haczedilen malların, aynı Kanuna göre tespit edilen değerinin %10 fazlasıyla birlikte Ödenmesi ve maddede belirtilen diğer şartların da sağlanması kaydıyla, mahcuz mal üzerine tatbik edilen hacizlerin kaldırılması ve üç ay süreyle aynı mal üzerine tahsil dairelerince haciz konulmamasını sağlamaktadır.

Madde ile ayrıca bu hükmün, haczi kaldırılan malın üçüncü şahıslar tarafından amme borçlusu lehine teminat olarak gösterilen mal olması halinde, üçüncü şahsın 6183 sayılı Kanun kapsamına giren borçları için uygulanmayacağı yönünde düzenleme yapılmaktadır.”

KAYNAKYENİŞAFAK
TÜRKİYE HABERLERİ
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