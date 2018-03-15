GENEL SAĞLIK SİGORTALILARIMIZIN DİKKATİNE

02.04.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil

30.04.2018

30.04.2018

Ülkemizde ikamet eden ve herhangi bir kapsamda sağlık güvencesi bulunmayan vatandaşlarımız hakkında uygulanan Genel Sağlık Sigortası 01.01.2012 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda olan vatandaşlarımızın 01.04.2017 tarihi öncesi ödenmemiş genel sağlık sigortası prim borçları 6824 sayılı Kanun ile başvuru şartı aranmaksızın yapılandırılmıştır.Kendilerine gelir testi başvurusu tebliğ edildiği halde gelir testine hiç başvurmamış genel sağlık sigortalılarımızın) gelir testine müracaat etmeleri ve gelir testi sonucu gelirlerinin brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğunun tespit edilmesi durumunda genel sağlık sigortası prim borçları silinecektir.Yapılan gelir testi sonucunda aile içi kişi başı geliri brüt asgari ücretin üçte birinden fazla olan Genel Sağlık Sigortalılarımızın 01.04.2017 tarihi öncesine ait gecikme zammı ve gecikme cezası borçları silinmiştir. Silinen bu borçlar, aylık sadece 53,33 TL üzerinden yeniden hesaplanmış veSöz konusu borçlarıntarihine kadar ödenmemesi halinde, 01.04.2017 tarihinden itibaren gecikme cezası ve gecikme zammı tahakkuk edecektir.Genel Sağlık Sigortalılarımızın sağlık yönünden mağduriyet yaşamamaları açısından yukarıda belirtilen konularda gerekli tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.