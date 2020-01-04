Isparta Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Karahan, ilçe belediye başkanlarına seslenerek, yerel basına sahip çıkmaya davet etti.

YEREL MEDYA’YA

AMBARGO UYGULUYORLAR!

SEÇİM DÖNEMLERİNİ HATIRLAYIN

Isparta’nın gözü kulağı olan, halkın haber alma konusunda kamu görevi yürüten yerel medya çalışanlarının son günlerde yaşamış olduğu ekonomik krizin günden güne arttığını belirten IGC Başkanı Şevket Karahan, özellikle siyaset güdülmeksizin ilçe belediye başkanlarına yerel medyasına sahip çıkmaları konusunda mesaj verdi. Başkan Karahan’ın açıklaması şu şekilde; “Isparta’nın 100 yıla yakın gözü kulağı konumunda olan yerel medyası, şüphesiz ilimizin ve ilçelerinin gelişiminde büyük rol oynamıştır.Vatanına, bayrağına, dinine ve millet ilkelerine bağlılık gösteren bu noktada ilkeli bir şekilde çalışma yürüten Isparta medyasının bütün çalışanları ekonomik kriz ile boğuşmaktadır. Ne hikmetse 2019 Mart seçimleri öncesi gazetelerin kapısını aşındıran, muhabirlerimizi saat gözetmeksizin arayan belediye başkan adayları, başkan seçilmelerinin hemen ardından Isparta yerel medyasına ambargo uygulamaktadırlar. Ayrıca üzülerek belirtmek isterim ki birçok belde (kasaba) Belediye Başkanları kısıtlı imkanlarla gazete abone ücretlerini öderken, geliri orta ve üst düzeyde olan ilçe belediye başkanları, basın mensuplarının alın terlerini ödememek için kılı kırk yarıyorlar.Seçim dönemlerinde halktan ziyade basın mensupları ile vakit geçiren birçok belediye başkanına sesleniyoruz; Bizler sizlerden en doğal hakkımızı istiyoruz. Yayın kuruluşlarımıza abone desteğiniz haricinde hiçbir ücret talep etmiyoruz. Yerel medya yaşasın ki toplum yaşasın. Sizleri bu noktalara getiren halkımızın sesi ve kulağı olan yerel medyayı yok saymayın” dedi.