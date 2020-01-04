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YEŞİL – PEMBELİLER ANTALYA KAMPINDA

BOL BOL HAZIRLIK MAÇI YAPACAK







Bölgesel Amatör Ligin ilk devresini üçüncü sırada tamamlayan Ispartaspor ikinci devre hazırlıkları kapsamında Antalya’da kampa girdi. 10 sürecek olan kampa yeni transferler de katılırken, Yeşil – Pembeli ekibin bu süredehazırlık maçı yapacağı belirtildi.Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta Isparta’yı temsil eden ve grupta ilk yarıyı 27 puanla 3. Sırada tamamlayan devre arası ikinci etap kampı Antalya’da başladı.Yeşil - Pembelilerde Isparta’da kendi tesislerinde gerçekleştirilen devre arası 1. Etap kampı sonrasında futbolculara üç günlük izin verildi. Bu doğrultuda, Ispartasporlu futbolcular dün tesislerde toplanarak ikinci etap kampı için Antalya’ya hareket etti ve öğle saatlerinde kamp yapacağı Manavgat’a ulaşarak Side Star'da kampa girdi.Ispartasporlu futbolcular dün öğleden sonra ise Teknik Direktör Hasan Şengün nezaretinde kamp yaptığı otelin sahasında ilk antrenmanını yaparak devre arası ikinci etap kampı çerçevesinde ikinci yarı hazırlıklarına başladı. Yeşil – Pembelilerin 3 – 13 Ocak 2020 tarihleri arasında diğer bir deyişle 10 gün sürecek kampta mümkün olduğu kadar fazla hazırlık maçı yapacağı belirtildi.Kaynak: medya32