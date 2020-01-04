Bölgesel Amatör Lig 7. Grupta Isparta’yı temsil eden ve grupta ilk yarıyı 27 puanla 3. Sırada tamamlayan devre arası ikinci etap kampı Antalya’da başladı.
YEŞİL – PEMBELİLER ANTALYA KAMPINDA
Yeşil - Pembelilerde Isparta’da kendi tesislerinde gerçekleştirilen devre arası 1. Etap kampı sonrasında futbolculara üç günlük izin verildi. Bu doğrultuda, Ispartasporlu futbolcular dün tesislerde toplanarak ikinci etap kampı için Antalya’ya hareket etti ve öğle saatlerinde kamp yapacağı Manavgat’a ulaşarak Side Star'da kampa girdi.
BOL BOL HAZIRLIK MAÇI YAPACAK
Ispartasporlu futbolcular dün öğleden sonra ise Teknik Direktör Hasan Şengün nezaretinde kamp yaptığı otelin sahasında ilk antrenmanını yaparak devre arası ikinci etap kampı çerçevesinde ikinci yarı hazırlıklarına başladı. Yeşil – Pembelilerin 3 – 13 Ocak 2020 tarihleri arasında diğer bir deyişle 10 gün sürecek kampta mümkün olduğu kadar fazla hazırlık maçı yapacağı belirtildi.
Kaynak: medya32