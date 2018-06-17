Isparta Güneykent 4. Gül Hasat Festivali’nde etkili olan sağanak yağmur yağışı, etkinliklere damgasını vururken, yağışa rağmen tüm katılımcılar sanatçı Oğuz Yılmaz eşliğinde sırılsıklam eğlencenin tadını çıkardı. Festival kapsamında ayrıca AK Parti'li belediye başkanları Cumhurbaşkanı Erdoğan için yazılan ‘Dik dur, eğilme’ parçasını seslendirirken, alanda kurulu tezgahta ay yıldızlı '15 Temmuz Halısı'na ilmek atıldı.Isparta’nın Gönen ilçesine bağlı Güneykent Beldesi’nde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Gül Hasat Festivali, sağanak yağmur yağışıyla birlikte renkli görüntülere sahne oldu.Festival etkinlikleri kapsamında düzenlenen mehteran gösterileri sırasında AK Parti'li Gönen Belediye Başkanı Ahmet Doğan ile Güneykent Belediye Başkanı Fahretdin Gözgün, sanatçı Başkal’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazdığı ‘Dik dur, eğilme’ parçasını seslendirdi.Festival etkinliklerine, AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi ve Milletvekili Adayı Recep Özel, Gönen Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Gönen Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Güneykent Belediye Başkanı Fahretdin Gözgün, milletvekili adayları Mehmet Uğur Gökgöz ve Ayşenur Akbay, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, AK Parti Gönen İlçe Başkanı Cafer Tayyar Alaca, MHP Gönen İlçe Başkanı Umut Kaya, yöre halkı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikler çerçevesinde yöresel halk oyunları ile semazen gösterileri sunuldu.Festival kapsamında, Gülderen Kadın Kooperatifi tarafından başlanan ve festivale gelenler tarafından ziyaret edilen Türk Bayrağı desenli ‘15 Temmuz Halısı’na protokol mensupları tarafından birer ilmek (düğüm) atıldı. Ay yıldızlı Türk Bayrağı desenli 15 Temmuz Halısı’nın tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gönderileceği belirtildi.Başlangıçta sağanak yağışın etkili olduğu festivalde, yağmurun dinmesiyle her şey bir süre normal şekilde devam ederken, yöresel sanatçı Ümmü Erbil katılımcılara doyumsuz bir türkü dinletisi sundu.Yağışın yaşanmadığı dakikalarda sahne alan yöresel sanatçı Erbil’in üstüne gül yaprakları serpildi.Akşam saatlerinde festivale konuk olana Konya Kaşıks grubu, yaptıkları gösterilerle alanda bulunanları mest etti. Gösterisini tamamlayan Konya Kaşıks Grubu daha sonra Güneykent Belediye Başkanı Fahretdin Gözgün ile de bir süre kapıştı. Renkli görüntülerin yaşandığı dakikaların ardından gruba çeşitli hediyeler takdim edildi.Festivalin akşamki kısmında sunucu İkbal Gürpınar, sahne alarak şiir dinletisi sundu. Gürpınar, sahnede olduğu sırada beraberinde gelen babası Murtaza Dönmez’i sahneye davet ettikten sonra, gül hasadı için dua edildi.Gürpınar’ın babası dua ettikten sonra Ramazan ayının son 15 gününde söylenen ilahileri seslendirdi. Gürpınar, daha sonra çeşitli yarışmalarla kesitler sunarak, şiirler okuduktan sonra festivalden ayrıldı.Festivalin akşam finalinde ünlü sanatçı Oğuz Yılmaz sahne aldı. Sanatçı Oğuz Yılmaz’ın sahneye çıktığı dakikalarda sağanak yağış yeniden etkisini gösterdi.Sanatçı Yılmaz, eserlerini sağanak yağmur altında şemsiye eşliğinde bir süre yorumladı.Konserin devam ettiği anlarda yağmur yağışı şiddetini artırdı ancak, Belediye Başkanı Fahretdin Gözgün ile katılımcı vatandaşlar, yağışa rağmen doyasıya eğlencenin tadını çıkardılar.Yağışın artmasıyla birlikte sanatçı Yılmaz konserini beklenen süreden daha erken zamanda tamamlamak zorunda kaldı.İHA