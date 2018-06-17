Isparta’nın Gönen ilçesine bağlı Güneykent Belediye Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 4.Gül Hasat Festivali sağanak yağışla başladı. Güle dair konferans, gül ebru sanatı, Güze gezisi ve çok sayıda etkinliğin yer aldığı festivalde konuşan Belediye Başkanı Fahretdin Gözgün, “Gül; dün 4 Japon-2 Amerikalı varken, bugün geldiğimiz noktada binlerle ifade edilen turistlerin adını koydu. Hamdolsun artık bir kırsal turizmin adı Isparta’da Güneykent ile taçlandı. İnşallah, bu festivaller hiç durmaz” dedi.Dünya gülyağı ihtiyacının yüzde 65’ini karşılayan Isparta’daki gül çiçeğinin yaklaşık 5’te birini üreten Gönen ilçesine bağlı Güneykent’te 4.Gül Hasat Festivali başladı. Güneykent Belde Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen 4.Gül Hasat Festivali’nde ilk olarak Türkiye’nin ilk gül müzesi olan ‘Güze’ gezisi yapılarak, Ebru Sanatçısı Mukadder Kavas tarafından yapılan gül ebru çalışmaları izlendi. Festival kapsamında ayrıca, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Gül Araştırma Merkezi (GÜLAR) Müdürü Doç.Dr. Sabri Erbaş tarafından ‘Güle Dair’ isimli konferans gerçekleştirildi.Gül Hasat Festivali çerçevesinde ayrıca, yoğun katılımla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Düzenlenen yürüyüşe Isparta Atlı Spor Kulübü binicileri, Erenler Mehteran Takımı ve yöresel kıyafet ve gül toplama araçlarını kuşanan öğrenciler öncülük etti.Güneykent Meydanı’ndan Recep Tayyip Erdoğan Meydanı’na kadar devam eden yürüyüşe, AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi ve Milletvekili Adayı Recep Özel, Gönen Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Gönen Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Güneykent Belediye Başkanı Fahretdin Gözgün, milletvekili adayları Mehmet Uğur Gökgöz ve Ayşenur Akbay, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, AK Parti Gönen İlçe Başkanı Cafer Tayyar Alaca, yöre halkı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüş sırasında aniden bastıran sağanak yağışa rağmen katılımcılar, festival alanına kadar yürüdü.Bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Güneykent Belediye Başkanı Fahretdin Gözgün, gül konusunda yapılan kırsal turizm çalışmaları konusunda yaşanan süreci özetleyerek, “Ben burada kahvehanede ‘gülde turizm’ dediğimde, herkes bizim hayal kurduğumuzu düşünerek tatlı tebessümle güldü. Yeri geldi, eşim hanımefendi de dahil, bana kimse inanmadı. Ama inanın, gül gülü takip etti. Biz sahnedeydik, gelen turistlere rehberlik yaparak, yöresel haşgeşli gömbemizi ikram ederek bu işe başladık. Ama baktık ki gül; dün 4 Japon - 2 Amerikalı varken, bugün geldiğimiz noktada binlerle ifade edilen turistlerin adını koydu. Hamdolsun artık bir kırsal turizmin adı Isparta’da Güneykent ile taçlandı” dedi.Güneykent’te yapılan ilk Gül Hasat Şenliği’nin, kentin diğer bölgelerinde lavanta ve farklı ürünlerle ilgili yapılan festivallere bir kıvılcım çaktığını dile getirerek, ateşleyici bir misyon izlendiğini belirten Belediye Başkanı Fahretdin Gözgün, “Isparta’da kırsal turizmi Güneykent ateşlemiş oldu. Gözüm arkada kalmayacak çok şükür. Yunus Emre ve Gül, ikisiyle birlikte o kadar güzel bir bütünlük arz etti ki, bundan sonra da daha güzel olacak. Artık, Türkiye’de bir tıbbi aromatik bitkiler merkezi var, orası da gül kenti Güneykent diye adı konulacak. Bunlar bizi çok mutlu ediyor, bugün yağışa rağmen birlikteyiz. Gülde, hasat dönemi boyunca elimize dikeni battı ama en fazla elimizde kokusunu bıraktı. Hamdolsun Rabbime, bugün yer - gök gül. Ebru sanatından, güle dair konferansa kadar, Güze Gül Müzesi gezisine kadar birçok etkinlik gerçekleştirdik” diye konuştu.Güneykent’in 12 ay boyunca turizm yapılabilen bir yer haline geleceğine işaret eden Başkan Gözgün, “İnşallah, bu festivaller hiç durmaz. Adını da koyduğumuz o geleneksel kısmı, Isparta’da (merkez) olduğu gibi bir vakit ara verilip de 5 yıl bırakılıp, terk edilmez. Gül, Güneykent ile birlikte anlam kazandı. Gül, Isparta’da anlamlıydı ama gül kenti Güneykent bir marka ile çıktı. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.Katılımcıların Ramazan Bayramı’nı da kutlayarak konuşmasını gerçekleştiren Gönen Kaymakamı Mustafa Gürbüz ise, “Bugün Ramazan Bayramı’nın coşkusunu bir kat daha artıracak güzel bir festivalde bulunuyoruz. Gül, ilçemiz ve beldemiz için çok önemli. Gül, birçok bitkiden daha da derin bir anlama sahip. Gül; Türk ve İslam kültüründe önemli bir yeri olan, tarladan sizlere ulaşana kadar birçok ayrı öyküyü barındıran çok özel bir bitki ve ürün. Birçok öyküyü geçtikten sonra, bazen kokusu bazen de gülün lezzeti bizlerle buluşur. İnşallah, bu 2 gün boyunca devam eden festivalimizde, gelen misafirlerimiz de bu anlara tanıklık edecekler” şeklinde konuştu.Festivaldeki katılımcılara seslenen Kaymakam Gürbüz, “Lütfen, burada gördüğünüz güzellikleri gittiğiniz yerdeki eşiniz, dostunuz ve arkadaşlarınızla paylaşın. Paylaşın ki, onları da burada misafir edelim, bu güzellikleri onlarla da paylaşalım. Çünkü, güzellikler; paylaşınca daha da çoğalır ve büyür. Katılımcılarımıza yağmura rağmen bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. Bu festivalin bugünlere kadar gelmesinde emeği olan Belediye Başkanımız ve emeği geçenleri tebrik ediyorum” dedi.Festival etkinlikleri kapsamında ayrıca, Başkan Gözgün tarafından dua edilerek, gül yaprakları kara kazana konulduktan sonra Kaymakam Gürbüz tarafından ilk ateş yakıldı.Güneykent Gül Hasadı Festivali'nden muhteşem karelerİHA