- Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleştirilen Mahalle Buluşmaları’nda, Isparta’nın en büyük meydan ve parkının buraya inşa edileceği müjdesini vererek, MHP’den yeniden aday gösterildiği belediye başkanlığı seçimlerinde yeniden göreve geldiğinde, tüm çalışmaların tamamlanacağını söyledi.Isparta Belediyesi’nin Mahalle Buluşmaları’nın dünkü bölümü Bahçelievler Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Çocuklar kurulan oyun alanlarında gönüllerince eğlenirken, yetişkinler ise Sanatçı Ümmü Erbil’in birbirinden güzel eserleriyle güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşadı. Mahallede tüm daire müdürleri ve başkan yardımcılarının katılımlarıyla kurulan Hizmet Masası’nda vatandaşların istek ve talepleri alındı.Bahçelievler Mahallesindeki Mahalle Buluşmasına eşi Dilek Günaydın ile birlikte katılan Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, vatandaşların, ‘en büyük başkan bizim başkan’ sloganları ile karşılandı. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Biz çalışıyoruz, çalışmaya da aşığız. Isparta Avrupa kentleri arasında iktisadi, ekonomik, turizm, sosyal, kültürel bir şehir olacak ve benliğimizi, kültürümüzü ayakta tutacak” dedi.Program öncesinde konuşan Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Rukiye Aksu, “Başkanım mahallemize yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı şahsım ve mahalle sakinlerim adına çok teşekkür ediyorum. Mahallemizin asfaltları altyapısı ile birlikte yapıldı. ISMEK açıldı, mahallemizdeki metruk binalar yıkılarak güzel bir mahalleye dönüştürüldü” görüşlerinde bulundu.Bahçelievler Mahallesinin büyük bir mahalle olduğuna işaret eden Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın da, başta Bahçelievler Mahallesi olmak üzere, şehirde yaptıkları yatırımlar hususunda bilgiler verdi. Bir şehrin altyapısının öneminden bahseden Günaydın, Türkiye’de altyapısını bitiren tek vilayetin Isparta olduğunu kaydederek, “Bunu söyleyecek kadar hak ettiğimize inanıyorum” ifadesinde bulundu.İnsanların birbirlerine sevgiyle bakması gerektiğini dile getiren Başkan Günaydın, görev sürecinde şehre güzel hizmetler yapmaya çalıştığını ve Ispartalıların vermiş olduğu oyları helal ettirme çabasında olduklarını belirterek, “Isparta kazanacak, istikbal Türkiye Cumhuriyeti’nin olacaktır” diye konuştu.Bir mahalle diye bakılmaması gerektiğini, bir mahallede göze görülmeyen 100’lerce hizmet verildiğini kaydeden Başkan Günaydın, Bahçelievler’e yapılan yatırımlara ilişkin detaylı bilgi verdi. Günaydın, Bahçelievler’in de şehrin en büyük bir yeşil alana kavuşturulacağından bahsetti. Günaydın, IYAŞ önündeki eski adıyla Türkoloji Parkı’nın yanında bulunan benzin istasyonunun yeşil alana dönüştürüldüğünü, yeni otogarın yapımının tamamlanmasıyla birlikte mevcut otogarın kaldırılarak yeraltı iki kat otopark ve üzerinin de yeşil alan olarak düzenleneceğini belirtti. Günaydın, “Bu şehrimizin en büyük parkı olacak alanın projeleri hazırlandı. Parkın en kısa zamanda yapılmasını arzuluyorum. Bu yeşil alanımız içerisinde en büyük çocuk oyun alanı da bulunacak” müjdesini verdi.Şehirde iki yıldan bu yana şehir süsleme sanatı gerçekleştirildiğini aktaran Başkan Günaydın, Isparta için insan ruhuna faydalı, yaşama sevincini ve seviyesini yükseltecek çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaların devam edeceğinin mesajını verdi. Günaydın, “Sizlerin namına gururla söylüyorum, Isparta yaşanabilir şehirlerde Türkiye birincisi. Sizler, bizler bu şehirde yaşıyoruz” dedi.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından 2019 yerel seçimleri için tekrar aday gösterildiğini hatırlatan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, “Genel Başkanımız beni tekrar aday gösterdi. Allah nasip eder kazanırsak önümüzdeki dönemde bir 5 yılımız ve şu anda da seçime kadar 6 ayımız var. Kazanırsak, er geç demeden tüm projelerimizi Allah’ın izniyle bitirmiş olur, Isparta’mızı Avrupa şehirleri arasına taşıma imkanına ulaşmış oluruz” dedi. Şu ana kadar şehre yapılan çalışmaların ortada olduğunu, bunun bir başka ile gidildiğinde net olarak kıyaslama imkanına ulaşılabileceğini anlatan Günaydın, “Şu anda önümüzde 6 ayımız bulunuyor. Bu süreçte de gece, gündüz demeden çalışmaya devam edeceğim. Rehavete kapılmak yok, yaşanabilir şehirlerde birinciyim deyip yan gelip yatmak yok. Biz çalışıyoruz, çalışmaya da aşığız. Sizlerin dilek ve dualarıyla 40 senede yapılacak olan yatırımları 5 yılda yapma imkanına sahip olduk. Önümüzdeki döneminde tüm projeleri hazırlanmıştır. Isparta Avrupa kentleri arasında iktisadi, ekonomik, turizm, sosyal, kültürel bir şehir olacak ve benliğimizi, kültürümüzü ayakta tutacak” şeklinde konuştu.İHA