Isparta Belediyesince işletmesi gerçekleştirilecek olan şehrin kalbindeki Atatürk Parkı 22 Haziran’da kapılarını açıyor. Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, özel sektörün üzerinde bir servis sunulacağını ve uygun fiyat politikası güdüleceğini söyledi. Günaydın, “Burası da halkın işletmesi, burada da halk olacak. Halk adamıyız, halk için, Isparta için çalışıyoruz” dedi.Şehrin kalbinde bulunan Atatürk Parkında yenileme çalışmalarında sona gelindi. Isparta Belediyesi tarafından yenilenen ve işletmesi yapılacak olan Atatürk Parkının oturma gurupları, mutfak ekipmanları başta olmak üzere tüm ihtiyaçları geldi. Açılış öncesinde parkta incelemelerde bulunan Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın şu değerlendirmede bulundu:“Atatürk Parkımızın 22 Haziran’da açılışını yapıyoruz. Parkımız servis, menü ve kalite bakımından oldukça üst düzeyde olacak. Dekorasyonundan, menüsüne her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Çalışacak olan personelimiz özel bir kurul tarafından seçildi ve profesyonel kişilerden oluşuyor. Derdimiz kaliteli hizmet. İşletmeyi belediye olarak kendimiz yapıyoruz. Servis şıklığı ve lezzet olacak. Yalnız çay kahve değil, aperatif yiyeceklerde yer alacak. Yaşanabilir şehirde en güzel işletmecilik nasıl olacaksa bu unvanı Atatürk Parkımız alacaktır. Türkiye’de üç yıldan buyana en yaşanabilir şehir Isparta seçiliyor. İnşallah Isparta’mızda en güzel yaşantılar olmasını istiyoruz. Parkımızın kapalı mekânının üzerinde büyük bir terasımız da bulunuyor. Yine açık alanlarımız bulunuyor. Profesyonel bir düşünceyle hareket edilmektedir. Şimdiden müjdeliyorum, bu parkımızı halkımız ile birlikte 22 Haziran’da açacağız. Bu güzel tesis ve işletme şimdiden Isparta’mıza hayırlı olsun. Özel sektörün üzerinde bir servis olacak. Uygun fiyat politikası güdülecek. Halkımızın tamamı gelebilecek. Burası da halkın işletmesi, burada da halk olacak. Halk adamıyız, halk için, Isparta için çalışıyoruz”ISPARTA BELEDİYESİ