Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Isparta Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar, Fırıncılar ve Kasaplar Odası Başkanı Nuri Erdeğer ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı.Odalarının 15 ayrı meslek gurubundan oluştuğunu ve 28 Ocak’ta genel kurullarını yaptıklarını söyleyen Nuri Erdeğer, halka gıda yönünde hizmet veren bir oda olduklarını söyledi. Erdeğer, “Başkan Günaydın bize bir başkan gibi değil, abi gibi yardımcı olmaktadır. Şehrimize yapmış olduğunuz hizmetlerden dolayı memnunuz. Şahsım ve oda yönetimimiz olarak sizlere teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz” dedi.Isparta Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar, Fırıncılar ve Kasaplar Odası Başkanı Nuri Erdeğer ve yönetim kurulunun ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren ve görevlerinde başarı dileklerini ileten Yusuf Ziya Günaydın, “Isparta’ya hizmeti ele aldık. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Odamız bünyesinde faaliyet gösteren esnaflarımızın hizmet kalitelerini artırdıklarını görüyorum, eksiklikler giderildi. Daha da iyi olacağı inancını taşıyorum” diye konuştu.ISPARTA (İHA)