Günaydın’dan, MHP İl Başkanı Bayram’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti

Günaydın’dan, MHP İl Başkanı Bayram’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti
ISPARTA
G.Tarihi: 28.09.2018 11:12
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Isparta Düğün Salonları
Günaydın’dan, MHP İl Başkanı Bayram’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti
 
Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, beraberinde belediye meclisi üyeleri ile birlikte geçen hafta Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı olarak atanan Nail Bayram’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. MHP İl Binasında, il yöneticilerinin de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Günaydın, İl Başkanı Nail Bayram ve ekibine yeni görevlerinde başarı dileklerini iletti. MHP İl Başkanı Nail Bayram da, teşkilat olarak daha iyi bir Isparta için mücadele edeceklerini söyledi.
Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, MHP’li belediye meclisi üyeleri ile birlikte İl Başkanı olarak atanan Nail Bayram’a nezaket ziyareti ve hayırlı olsun dileklerini iletmek için geldiklerini söyledi. Günaydın, “İl Başkanımızı ve yönetimini tebrik ediyoruz, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Bundan sonraki çalışmalarında başarı dileklerimizi iletiyorum” dedi.
Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve meclis üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden MHP İl Başkanı Nail Bayram, “Bizleri sevindirdiniz. Uzun zamandan buyana belediye başkanımızla beraber meclis üyesi olarak mesai arkadaşlığı yapıyorduk. Bize böyle bir görev tevdi edildi. Başkanımızın ziyaretleri bizleri memnun etti. Başkanımızla birlikte daha iyi Isparta için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

ISPARTA BELEDİYESİ
 
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