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Günaydın: “Bu Isparta için milli bir projedir”

Günaydın: “Bu Isparta için milli bir projedir”
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
 
  - Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın:   
  - “Halıyı kaybettik, gülü kaybetmeyeceğiz”   
  - “Bu Isparta için milli bir projedir”   
 
 Isparta Kozmetik Aromatik Yağlar ve Gül Üreticileri Derneği (GÜLDE) Başkanı Ramazan Kayacan ve yönetim kurulu üyeleri ile firma temsilcileri, 11-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivalinden dolayı Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan GÜLDE Başkanı Kayacan, derneklerinin 2007 yılında kurulduğundan bahsederek, derneklerinin projeler üretme çabasında olduğuna vurgu yaparak, Gül Sanayi Sitesi kurmak istediklerini belirtti. Gül fuarının, kendileri ve Isparta ekonomisi için öneminden bahseden Kayacan, “Fuar bizler ve şehrimiz için oldukça verimli geçti. Düzenlemiş olduğunuz fuardan dolayı teşekkür ediyoruz ve bundan sonra da karşılıklı görüş alışverişlerimiz devam edecektir” dedi. 
  Gül ile ilgili olarak herkesin bir umut beslemesi gerektiğine vurgu yapan Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, gül fuarının bundan sonra her yıl devam edeceğini kaydetti. Isparta Belediyesi olarak bu fuarı yedi yıl önce düzenlemek istediklerini ancak o dönemde şehrin fuara hazır hale getirilmesi için gerekli olan altyapı, ulaşım, fuar alanı, konaklama ve şehrin gülle donatılması gerektiğine değinen Günaydın, “Isparta şu anda fuara hazır hale getirildi. Gülcülüğün ve gül ürünlerinin kilit noktası fuardır. Sizlerde değer vermeli, kaliteye önem vermelisiniz. Bu vizyonla çalışalım, bu vizyonu hep beraber götüreceğiz” şeklinde konuştu. 

 "Halıyı kaybettik, gülü kaybetmeyeceğiz" 
 Yapılan ziyaretle tarihi bir gün yaşandığına vurgu yapan Günaydın, Isparta ekonomisinin yalnızca gül ile on kat daha artabileceğine değindi. “3-5 sene içerisinde Isparta ekonomisine hamle attıracaktır” diyen Günaydın, sözlerini şöyle sürdürdü: 
  “Fuarda her yıl yurt içi ve özellikle yurt dışından ciddi işadamları getirmeye devam edeceğim. Isparta ekonomisinde patlamalar olacak. Birlikte hareket ve kaliteye çok önem verirsek büyük başarı sağlarız. Şehrimizde başarılı firmalar olamasaydı, başarılı bir fuar düzenleyemezdik. Bu Isparta için milli bir projedir. Halıyı kaybettik, gülü kaybetmeyeceğiz. Dünyanın merkezi burası olsun istiyoruz. Arkadaşlarımızın da bunu milli proje kabul edip Ar-Ge’ye ağırlık vermesini diliyorum. Ispartalı üretici ve firmalarımıza dünyanın kapısını açacağız. Isparta için hepinizi bir yiğit olarak görüyorum. Isparta’yı dünyaya tanıtalım, ticaret hacmimizi genişletelim temennisinde bulunuyorum. Bu çalışmaları yapan sizleri kutluyorum.” 
 
"Gül fuarı üreticiler için çok kıymetli" 
  Isparta’da düzenlenen fuarın kendileri ve üreticiler için çok kıymetli olduğunu ve ciddi geri dönüşümler aldıklarını belirten firma temsilcileri de perakende satış mağazaları ile ciddi temaslar kurulduğunu ve ticaretlerin daha da arttığını söylerken, fuarın devamını dilediler. Başkan Günaydın’ın şehir ekonomisinin ilerlemesi adına ciddi adımlar attığını kaydeden firma temsilcileri, “Bizlerde her yıl kendimizi geliştirerek devam etmek istiyoruz. Başkanımızın gayretlerini görmemek mümkün değil. Bizi geliştirecek, yarına güzel adımlar attıracak bir fuar düzenlendi. Fuar ve festival Isparta’da ekonominin yanı sıra turizm açısından da önemli fayda sağladı. Bir gülden neler yapılabileceği ortaya çıktı” dedi. 
  Dernek Başkanı Kayacan, Başkan Günaydın’a gül ve kozmetiğe katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti. 
 
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İHA
                                         
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