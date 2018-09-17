- Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlerde yeniden aday gösterdiği Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Isparta'da partililer, muhtarlar ve belediye personeli tarafından coşkuyla karşılandı. Genel merkez düzeyindeki Cumhur İttifakı’nın saygı ölçüsü içerisinde yerelde de sürdürülmesi gerektiğine dikkat çeken Başkan Günaydın, seçim sathına girilmesiyle birlikte rakiplerine uyarı yaparak, “Yanlış sözler bana söylenmediği takdirde saygılı bir şekilde konuşurum. Kimseyi itham etmek istemiyorum ama yalan yere konuşulursa hele eşime, çocuğuma laflar söylenirse bomba gibi karşısında olurum. Onun dışında dünyanın en kibar en nezaketli insanı ben olurum” dedi.Ankara Balgat'taki MHP Genel Merkezi ziyaretinde Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından kendisine yeniden Belediye Başkan adaylığı verilen Yusuf Ziya Günaydın, Isparta'da coşkuyla karşılandı. Günaydın'ı karşılamaya partililer, belediye personeli, belediye meclis üyeleri ve muhtarlar geldi. Kendisini karşımaya gelenlerle tokalaşan Başkan Günaydın, adaylığına ilişkin açıklama yaptı.Ankara'da MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret ettiklerini belirten Başkan Günaydın, "Genel Başkanımız zaten bilge bir insandır. ‘İttifak’ bir şekilde adaylığımız söz ilan edildi. Tabii ki, bu bize enerji ve güç verdi. Biz de Genel Başkanımızın emri neyse o yapılır. Şu andan itibaren Isparta Belediye Başkanlığı’na adayım. Bugüne kadar bir şeyleri zincirleyerek ulaya ulaya gitmiştik. Ağaçlandırmadan altyapı çalışmalarına kadar. Daha büyük yatırımlara geçen sene başlamıştık. Şimdide yepyeni projeler var. Bunların AVM projeleri yapıldı. Bir aya kadar büyük bir ihalemiz var. Son dakikaya kadar ihale yapacağız demiştim. Kazanırsak hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Ben son anda üretkenlik gösteren bir belediye başkanı değilim. Gece gündüz çalışarak gidiyoruz. Üretken belediye sıfatını biz geliştirdik. Üretiyoruz para kazanıyoruz. Önümüzde güçlü bir şekilde yeni fabrikalarla yola devam edeceğiz. Üretmeyi kar yapmasını bilen bir Isparta Belediyesi var. Diğer vilayetlerden buraya girdi sağlıyor ve halkımıza harcıyoruz. Bu devam edecek. Isparta yaşanabilir şehirler arasında önemli bir konumda. Rehavete kapılmıyoruz. Bu hedefi füze misali, dikeyine götürmek istiyoruz. O yapacağımız projeler 40 senede yapılacak projeler ama 5 senede yapmayı düşünüyoruz. Şu anda ekonomide sorunlar olmasına rağmen bu hedefleri başarmak istiyoruz. Dikey büyüme sağlamak istiyoruz. Yaşanabilir şehirden öte ekonomisi çok iyi olan Avrupa ve dünyada ismi sayılı bir şehir yapmak istiyoruz. Bu hedef benim mesleğimle de uygun. Isparta Belediyemiz şu an gerek çalışanları gerek meclis üyeleri gerek teknik elemanlarıyla uygulama tekniğiyle belediye önemli bir gelişme sağladı. Şimdi bu gelişmeden sonra da yol alacağız. Bu yolu hızlı alma şansımız var. Eğer belediyeyi kazanırsak, bu başarıları elde etmek için çaba göstereceğiz. Isparta'ya şimdiden hayırlı olsun" dediIsparta'da ‘İttifak’ olmayacağı şeklindeki sözlerini yineleyen Başkan Günaydın, "Cumhur İttifakı saygı duyulacak bir olay. Ülkemiz için her şey yapılmalı. Biz de MHP olarak, Genel Başkanımızın direktifiyle buna saygı gösterdik. Bundan sonra da saygı göstereceğiz. Bu saygınlığı, evet tek başına partilerimiz aday gösterebilir ama bunun içinde yine bir saygınlık var. Burada görülecek. Ama tek başımıza adayız. Seçim sathına henüz girmedik. Ben daha projelerle uğraşacağım. Önümüzdeki dönemin temellerini atmak istiyoruz. Şimdiden uygulamaya geçirmek istiyorum. Çünkü, 40 seneyi 5 seneye sığdırmak kolay değil. Bizim 1 saniye kaybetmememiz lazım. Çünkü, hedef büyük. Biz bu noktaya geldiysek öbür noktaya da gideriz ama hızlı ve bilinçli bir şekilde çalışarak. Bundan sonra da parti seçim çalışmaları sırasında yanlış sözler bana söylenmediği takdirde saygılı bir şekilde konuşurum. Kimseyi itham etmek istemiyorum ama yalan yere konuşulursa hele eşime, çocuğuma laflar söylenirse bomba gibi karşısında olurum. Onun dışında dünyanın en kibar en nezaketli insanı ben olurum" şeklinde konuştuGünaydın’dan MHP Isparta İl Başkanı ataması yorumu: “Eli kulağında”Diğer yandan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, bir süredir atama beklenen MHP Isparta İl Başkanlığı'na belediye meclisi üyesi Nail Bayram'ın görevlendirilmesiyle ilgili olarak da 'Eli kulağında' yanıtını verdi. Başkan Günaydın daha sonra beraberindekilerle birlikte makama çıktı.İHA