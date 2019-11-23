Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in lise öğretmenleri de olayın üzüntüsünü yaşıyor.Cankel'in daha önce eğitim gördüğü Muğla'daki Menteşe Turgutreis Anadolu Lisesi 12-D sınıfındaki sırasına öğretmenleri kırmızı karanfil bıraktı.Genç kızın lisedeki sınıf öğretmeni Meral Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güleda'nın iki yıl dersine girdiğini ve kendisinin çok iyi bir öğrenci olduğunu söyledi.Güleda ile yakından ilgilendiğini ifade eden Öztürk, "Her derdiyle ilgilendim. Güleda Türkçe-Matematik alanı öğrencisiydi. Karma bir sınıftaydı. Kendisi çok hanım, küçük bir kedi kadar çekingen, ürkek ve çok sevimli bir kızımızdı. Sınıfta hiç sesi çıkmazdı, içine kapanıktı. Hiçbir zaman böyle bir ölümü hak etmemişti." dedi.Öztürk, eski öğrencisinin arkadaşlarıyla kavga etmediğini, öğretmenlerine karşı çok saygılı olduğunu anlattı.- "Ölümü derin bir yara oluşturdu"Yaşanan olayın üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren Öztürk, şunları ifade etti:"Onun bu şekilde ölümü biz öğretmenlerini derinden etkiledi. Bende derin bir yara oluşturdu. Sınıfında sevilirdi. Arkadaşlarıyla çok fazla içli dışlı olmasa da kendine özgü bir dünyası vardı. Çok sessiz bir öğrencimiz olduğu için direkt hayalini açıklamıyordu. Babaannesine, 'İki yıllık da olsa kazanayım, gideyim, hayallerim var, bunu gerçekleştirmek istiyorum.' demiş. Hatta babaannesi bu yüzden çok üzgündü. Başsağlığına gittiğimizde 'Torunumun hayalleri vardı.' demişti."Anne ve babalara da çağrıda bulunan Öztürk, özellikle babanın evde çok iyi bir örnek olması gerektiğini vurguladı.Edebiyat öğretmeni 3 kız çocuk annesi Emine Serdar ise Güleda'nın, ölümüne kendi kızlarından birisi hayatını kaybetmiş gibi üzüldüğünü dile getirdi.Güleda'nın umutlarının elinden alındığını belirten Serdar, "Güleda bir tomurcuktu açmadan solan. Güleda bir umudun temsilcisiydi. Baharda açan bir çiçekti. Ne olursa olsun ölüm, bir insanın hayatında bir başkası tarafından olmamalı. Yaşama hakkı en önemli hak olmalı. Yaşama hakkı elinden alınan bir insanın umutlarının da çalınmış olduğu bilinmeli." diye konuştu.- "Hiç sesini çıkartmaz, hiçbir şeye itiraz etmezdi"Genç kızın Almanca öğretmeni Melek Perin de Güleda'nın sessiz, iyi kalpli ve melek gibi bir öğrenci olduğunu anlattı.Güleda'nın böyle bir şeyi hak etmediğini ifade eden Perin, sözlerini şöyle sürdürdü:"Günlerdir uyuyamıyorum, çok üzülüyorum. Bize yakın bir yerde oturuyordu. Hiç sesini çıkartmaz, hiçbir şeye itiraz etmezdi. O kadar iyi çocuktu. Bu gibi olayların önüne geçilmesini istiyoruz. Konuyla ilgili uzmanların okullara gelerek kızlarımıza eğitim vermeleri gerekiyor."Isparta'da 19 Kasım'da bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer P. tarafından bıçakla öldürülmüştü. Polise teslim olan zanlı tutuklanmıştı.MUĞLA (AA) - OSMAN AKÇA - ALİ BALLI -