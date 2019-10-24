“Zeymuran” rumuzuyla yarışmaya Tokat’ta katılan Murat TAPAR, “Mutluluk Dolabı” masalı ile 2.500 TL. olan Birincilik Ödülüne, “Masalperest” rumuzuyla yarışmaya İstanbul’dan katılan Gülnar KANDEYER, “Karıncanın Kararı” ve “Sütün Renkleri” masallarıyla 2.000 TL. olan İkincilik Ödülüne, “Limonata” rumuzuyla yarışmaya Karaman’dan katılan Adnan CAN, “Gül Çocuk” masalı ile 1.500 TL. olan Üçüncülük Ödülüne lâyık görülmüşlerdir. “Miaji” rumuzuyla yarışmaya Ankara’dan katılan Mehtap İNAN,“Üç Şehzade” masalı ile 500 TL. olan Gül Kokulu Masal (Mansiyon) Ödülüne, “Gülbeşeker” rumuzuyla yarışmaya Bursa’dan katılan Şerife GÜZE, “Palyaçonun Kırmızı Burnu” masalı ile 500 TL. olan Lavanta Kokulu Masal Ödülüne (Özendirme) lâyık görülmüşlerdir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafında 03-05 Mart 2017 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen III. Millî Kültür Şûrası sonucunda bir eylem planı hazırlanmış ve bu eylem planının 12. Bölümünde yer alan “Çocuk ve Kültür” başlığının 6. Maddesi gereğince İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerince sözlü ve yazılı kültürümüze özgün, yeni metinler kazandırmak amacıyla “Masal Yarışması Düzenlenmesi” kararı alınmıştır.Isparta Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından da bu eylem planı çerçevesinde yıllardır sözlü kültür aracılığıyla dilden dile aktarılan fakat günümüz teknolojisinde unutulmaya başlayan masal konusunu yeniden gündeme getirmek, okul öncesine yönelik yeni ve özgün metinler yazılmasını teşvik etmek amacıyla 25 Aralık 2018 tarihinde “Gül Şehri Masalları” başlığı altında bir masal yarışması düzenlenmiştir. Yarışma ulusal boyutta olup başvuru süresi 1 Ocak 2019- 15 Ağustos 2019 tarihleri arasında belirlenmiş, 15 Ağustos 2019-15 Ekim 2019 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümü ile Psikoloji Bölümü’nden birer öğretim üyesinin, Millî Eğitim Müdürlüğü’nden bir okul öncesi öğretmenden, Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden bir İdarî Personel ile Folklor Araştırmacısından oluşan 5 kişilik bir komisyon marifetiyle değerlendirme yapılmıştır.Yarışmaya 141 adet masal ile katılım sağlanmış, şartnamede belirtilen puanlama sistemine göre en yüksek puan alan ilk 42 adet masal ön elemeyi geçmiştir. Söz konusu 42 adet masal tekrar değerlendirilerek ödül alacak masallar belirlenmiştir.Seçici kurul, masalları değerlendirirken öncelikle okul öncesi çocukların bilişsel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlayacak, çevre bilinci, hayvan sevgisi, yerel değerleri önemseyen, farkındalıkları hoşgörü ile karşılayan, doğruluk, dürüstlük, yardımseverlik gibi evrensel değerleri önemseyen, Türkçemizi doğru ve etkin kullanan, masalın teknik özelliklerini taşıyan masalların seçilmesine özen göstermiştir.Buna Göre;Yarışmanın ödül törenitarihinde Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’ndayapılacaktır.Kamuoyuna görsel ve yazılı basın yoluyla duyurulmasını arz ederim.ISPARTA VALİLİĞİİl Kültür ve Turizm Müdürlüğü