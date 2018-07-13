GÜL, HALKIN REFAHINI ARTIRICI BİR UNSUR OLARAK KABUL EDİLİR

GÜL, HALKIN REFAHINI ARTIRICI BİR UNSUR OLARAK KABUL EDİLİR
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
KARŞILIKLI İŞBİRLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ
Özbekistan’ın güller şehri olarak anılan Nemengan ili Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurazzakov Şevket Şakircanoviç ve beraberindeki heyet, gül şehri Isparta’ya geldi. Özbekistan’ın ‘Çiçekler şehri’ olarak bilinen Nemengan ili Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurazzakov Şevket Şakircanoviç ve beraberindeki heyet, Türkiye’nin ‘Güller ve Lavantalar Diyarı’ olarak bilinen Isparta’ya işbirliği ziyaretinde bulundu. Süleyman Demirel Havalimanında Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıtürk ve ilgili kurum müdürleri ve sorumluları tarafından karşılanan heyet şehirde bir dizi incelemelerde bulundu. Ziyarette, Nemengan Büyükşehir Belediye Başkanı Şakircanoviç ile birlikte başkan yardımcısı İminov Abdülhadi Muhiddinoviç, Nemengan Çiçekçiler Merkez Başkanı Corayev Atabek Turgunoviç ve İş Adamı Babahanov Giyasüddin Alimoviç de yer aldı.
Nemengan Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurazzakov Şevket Şakircanoviç ve beraberindeki heyet program kapsamında Isparta Belediyesini ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıtürk tarafından ağırlanan misafirlere Isparta’ya, gül ve gül ürünleri ile ticaretine ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu.

KARŞILIKLI İŞBİRLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ
Belediyecilikte karşılıklı işbirliğini önemsediklerini ve Özbekistan ile Türkiye’nin ezelden buyana kardeş olduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Şanlıtürk, “Özbekistan Nemengan Belediye Başkanımız, yardımcıları ve ticari heyetini belediyemizde ağırlamaktan son derece onur duyuyoruz. Bu ziyaretlerimizin, ileride oluşacak kardeşlik ve ticari işbirliğine vesile olmasını arzu ediyoruz. İlimiz ve Sayın Başkanımın görevli olduğu ilinde belediyecilikte yapabileceğimiz karşılıklı işbirliği ve bu tür çalışmaları önemsiyoruz” dedi.
Ziyarette gül sektörü ve ürünlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, Başkan Yardımcısı Şanlıtürk, Isparta’da belediye olarak uzun yıllardan buyana gül festivali düzenlendiğini ancak ilk kez bu yıl bunun fuarla taçlandırıldığını kaydetti. Güle dair her şeyin bu fuarda yer aldığını, gülün yaprağından, suyuna, yağına, lokumuna, kozmetiğinin fuarda bir araya getirildiğine değinen Şanlıtürk, bir sonraki yıl yapılacak olan festival ve fuarda Özbek misafirlerini de görmekten mutluluk duyacaklarını belirtti.

GÜL, HALKIN REFAHINI ARTIRICI BİR UNSUR OLARAK KABUL EDİLİR
Özbekistan’ın özgürlüğünü tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğunu ve ezelden beri her iki ülkenin kardeş olduğuna değinen Nemengan ili Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurazzakov Şevket Şakircanoviç, Özbekistan’da belediye başkanlığını yaptığı şehrin de Isparta gibi güller şehri olduğunu belirtti.
Başkan Şakircanoviç, bu yıl 58.’sini gerçekleştirdikleri gül bayramından bahsederek, “Biz, şehrimizi güzelleştirmek için her yıl gül dikeriz. Biz gülü süs amacıyla kullanıyoruz ama asıl buraya geliş amacımız Isparta’da gülden yapılan her türlü üretimi öğrenmek ve bunlarla ilgili bilgi sahibi olmak. Gül, bu konuda halkın refahını da artırıcı bir unsur olarak kabul edilir” ifadelerine yer verdi.
Başkan Şakircanoviç kendilerinin sıcak bir şekilde karşılandıklarını kaydederek, “Sizleri de Nemengan’a davet edip, buradaki işbirliğimizi uzmanlarımızı değiştirerek, karşılıklı tecrübelerimizden yararlanıp, bunu daha da ileri götürmeyi ümit ediyoruz. Gül bayramına da sizi davet etmiş oluyoruz” dedi.

Ziyaret sonrasında Özbekistan Nemengan Belediye Başkanı Şakircanoviç ve Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Şanlıtürk, birbirlerine çeşitli hediyeler takdim etti. Hediye seremonisinde ayrıca Özbek Başkan tarafından Şanlıtürk’e, Özbekistan’da önemli günlerde giyilen kültürel kıyafet giydirerek, kendisine hediye etti.

Ziyaret sonrasında Özbek heyet, Isparta Belediyesinin gül, halı ve diğer kültürel konularda yaptığı çalışmalar ve hizmetleri yerinde görmek için gezi yaptı. Gezi kapsamında öncelikle gül ile ahşabın buluşturulduğu Oymacılık Sanat Merkezi ve ardından Gökçay Kavşağında bulunan Etnografya Müzesini gezen heyet eserlere hayran kaldı. Dede Korkut’un 12 hikayesinin yer aldığı üç boyutlu ahşap tabloları ve yine ahşap üzerine işlenen gül motifleri karşısında hayranlıklarını belirten Özbek Başkan Şakircanoviç, Etnografya Müzesinde de kilimleri yakından inceledi.
 
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