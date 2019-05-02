“Gözbebeğimiz Eğirdir Gölü: Sorunlar ve Çözümler” Kitabı Yayımlandı

Su, insanların yaşam kaynağı, tüm dünya için hayati öneme sahip bir kaynaktır. Su kaynaklarının etkin kullanımı, çevresel, sosyal ve ekonomik kriterler çerçevesinde kalitesinin korunarak tüm kullanıcılar için sürdürülebilir su yönetiminin sağlanması ve bu konuda araştırmalar yapılarak bilimsel sonuçların paylaşılması oldukça büyük önem taşımaktadır. Bu bilinçle hareket eden üniversitemiz, Eğirdir Gölü özelinde su kaynakları konusunda duyarlılığı ve farkındalığı artırmak amacıyla “Gözbebeğimiz Eğirdir Gölü: Sorunlar ve Çözümler” Paneli düzenledi. Panelin çıktıları kitap haline getirilerek kamuoyu ile paylaşıldı.SDÜ