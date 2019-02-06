''Gözbebeğimiz Eğirdir Gölü Paneli'' Süleyman Demirel Üniversitesinde açılış konuşmalarıyla başladı.

PANELİN 2. OTURUMU BAŞLADI

İlk açılış konuşması SDÜ Su Enstitüsü Müdürü Doç.Dr.Şehnaz ŞENER tarafından yapıldı.Ardından sırasıyla ISVAK Başkanı Ahmet ŞAHLAN,DSİ 18.Bölge Müdürü.Mahmut BERBER, ISUBU Rektörü Prof.Dr.İbrahim DİLER, SDÜ Rektörü Prof.Dr. .İlker Hüseyin ÇARIKÇI ve Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU konuşma yaptılar.Isparta Süleyman Demirel Üniversitesinde Eğirdir Gölünün Geleceğine yönelik düzenlenen''Gözbebeğimiz Eğirdir Gölü Paneli'' Konuşmacıların sunumları ile devam ediyor.Panelin 1. Oturumda Emekli DSİ Genel Müdürü Prof.Dr. Doğan ALTINBİLEK Başkanlık etti. Tarihçi Sn.Ramazan TOPRAKLI, Eğirdir Belediye Başkanı Ömer ŞENGÖL ve Gelendost Belediye Başkanı Mehmet SEZGİN tarafından sunumlar yapıldı.Oturumuna ise Prof.Dr. Semra KURUCU Başkanlık etti.Oturumda,DSİ Genel Müdürlüğü Etüd Plan ve Tahsisler Daire Başkan Yardımcısı Ahmet ÖZBEK ve Bölge Müdürlüğü Havza Yönetimi İzleme Tahsisler Şube Müdürü Himmet KARGI tarafından sunumlar yapıldı.Detaylar gelecek...