Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı’na hasta yakınları tarafından el örgüsü bebek ve çanta hediye edildi. Konya’nın Çumra ilçesinde yaklaşık 20 gönüllü kadının desteği ile hazırlanan hediyeler, bölüme gelen çocuklara hediye edilmek üzere Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına teslim edildi.Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. M.Özgür Pirgon, hediyelerinin manevi değerinin oldukça büyük olduğunu ifade ederek, “Hediyeler bize teslim edildiğinde çok mutlu olduk. Hele ki bunların tedavi alan çocuklarımıza hediye edilmek üzere hazırlandığını öğrendiğimizde heyecanımız ve mutluluğumuz iki kat arttı. Çocuklarımızın annelerinin bizler ve hastanemizle ilişkilerinin çok iyi olduğunu görüyoruz. Emeği geçen tüm hanımlara teşekkür ediyoruz” dedi.