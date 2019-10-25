Isparta tren istasyonunda uzun bir zamandan sonra tren seferleri göller ekspresi ile yarın başlıyor.Isparta tren Garı'nda Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahir Turhan'ın katılımıyla düzenlenecek olan törenle Göller Ekspresi İzmir'e uğurlanarak ilk seferine başlamış olacak.Ekspres tren seferlerinin Isparta'nın kırsal turizmine, Davraz'daki kayak turizmine ve lavanta turizmine katkı sağlacağı bekleniyor...25 Ekim 2019, CumaSaat, 11:00Isparta GarıGöller Expresi ve Isparta tren garı'ndan ilk fotoğraflarişte Göller Ekspresi...