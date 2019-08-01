Göller Bölgesi Turizm Potansiyeli FIJET Heyetini Etkiledi...

ISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU İLE TOPLANTI

Isparta, Burdur, Antalya valiliklerinin öncülüğünde Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKA) kamu ve özel kurum kuruluşlar işbirliğinde Batı Akdeniz’i tanıtım çalışmaları sürdürülüyor. BAKA, bölgenin turizm potansiyelini tanıtmak, sürdürülebilir turizm için önerileri almak amacıyla yeni bir tanıtım turu programı hazırladı ve Dünya Turizm Yazarları ve Gazetecileri Federasyonu (FIJET) üyelerine ev sahipliği yaptı. Her yıl artan trendi ile binlerce turisti ağırlayan bölgenin turizm değerlerine hayranlıklarını ifade eden FIJET Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Başkanı Delal ATAMDEDE, bölgenin tanıtımı için çalışacaklarını, tecrübeleri ışığında her zaman işbirliği ve desteğe hazır olduklarını söyledi.FIJET’e akredite olan TOURMAG Turizm Dergisi için geçtiğimiz ay gezi yazarı ve Ayrıcalıklı Rotalar Programı Yapımcısı Saffet Emre TONGUÇ’un yazdığı, “Gül ve Lavantanın Başkenti Isparta” konulu kapak haberi yapmasının ardından FIJET Türkiye Yönetimi Isparta ve Burdur’u içeren keşif turu için bölgeye geldi. 3 günlük programa; FIJET Türkiye Başkanı ve ATURJET Başkanı Delal ATAMDEDE, Başkan Yardımcısı Nilgün ŞİRİN, Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin KURTOĞULLARI, turizm yazarı Serap GÜRSES ve TOURMAG Turizm Dergisi YayınKurulu Başkanı Kadir TOPRAKKAYA ile derginin Genel Yayın Yönetmeni Canan TOPRAKKAYA’dan oluşan heyet katıldı.Konuk heyet üyeleri, Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU, Belediye Başkanı Şükrü BAŞDEĞİRMEN, ITSO Başkanı Mustafa TUTAR, BAKA Genel Sekreter Vekili Abdullah MADENCİ ve Kültür Turizm İl Müdürü Ali GÖÇER ile Gökçay Gül Köşkü’nde yemekli toplantıda biraraya geldi. Vali SEYMENOĞLU, Isparta ve bölgenin eko, doğa, spor, kayak, tarih gibi turizm potansiyeli, destinasyon hakkında bilgiler verdiği ve FIJET heyetinin de tecrübelerini paylaştığı toplantıda, mevcut durum, neler yapılabileceği ve yol haritası hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.