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“Yerelden Küresele Girişimcilik Ekosistemi” Göller Bölgesi Teknoketinde Anlatıldı

Süleyman Demirel Üniversitesi Göller Bölgesi Teknokenti tarafından düzenlenen “Yerelden Küresele Girişimcilik Ekosistemi: Isparta’dan Dünyaya Teknoloji Satmaya Doğru” konulu konferans ile İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Deniz Tunçalp üniversitemizin konuğu oldu.Göller Bölgesi Teknokenti toplantı salonunda gerçekleştirilen konferansta Doç. Dr. Tunçalp, İTÜ Arı Teknokenti hakkında bilgilendirmelerde bulunarak iki üniversite arasında yapılabilecek işbirliğinin faydalarından bahsetti.İTÜ Arı Teknokenti bünyesinde bulunan “çekirdek programı” ve “kuluçka sistemi” hakkında bilgi veren Doç. Dr. Tunçalp, oluşturulan sistem ve programa girişimcilerin uygunluğu ele alınarak dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.Girişimcilerin her konuda desteklenmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Deniz Tunçalp, sadece sıradan fikirlerin değil sektörü sarsacak yeni fikrilerin de oluşması gerektiğini vurgulayarak bu fikirlerin uygulamasında uluslararası eğitimlerin verilmesinin önemine değindi.Konferans, hediye takdimi ve ikramlar ile sona erdi.