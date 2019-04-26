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Göller Bölgesi Teknokenti ile Organize Sanayi Bölgesi Arasında İşbirliği Protokolü

Göller Bölgesi Teknokenti ile Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi arasında üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesini amaçlayan işbirliği protokolü imzalandı.Üniversitemiz Rektörü ve Göller Bölgesi Teknokenti Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ve Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mustafa Karabulut arasında imzalanan protokol ile yenilikçi ürünlerin bölgeye ve ülkeye kazandırılması hedefleniyor. Protokol kapsamında iki kurum işbirliğinde Ar- Ge çalışmaları yapılıp sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilecek.