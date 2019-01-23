Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Iyaşpark Alışveriş ve Yaşam Merkezinde anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine daha imza atıldı. Düzenlenen “Engelsiz Güvenli Yaşam Projesi” kapsamında engelli çocuk ve gencimiz , sinema gösterimine katılarak eğlenceli bir gün geçirdiler. Hep birlikte ardından Köfteci Ramiz’de yemek yediler. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada Iyaşpark AVM’ye ve cinemapink’e bu tür etkinliklere her zaman verdikleri sonsuz destekten dolayı teşekkür ederek, engelli bireylerimizi toplumla kaynaştırmak, amacıyla onları sosyal ve kültürel etkinliklere yöneltmek adına bu tarz etkinliklerin Iyaşpark AVM’de devam edeceğini söylediler.