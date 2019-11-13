Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Isparta'da

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu (ortada), Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Isparta'da
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Bakan Kasapoğlu: "Her alanda kazanan bir Türkiye'yi hep birlikte görüyoruz"
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: (1)
"En önemli meselelerden bir tanesi üretim. Üretime, kaliteye, ülkenin ihtiyaçlarına, vatandaşımızın taleplerine odaklanmış bir üniversiteye, bir gençliğe ihtiyacımız var"
- "Sadece eğitimde değil, sanayiden ekonomiye, sağlıktan ticarete, spora kadar her alanda zirveye oynayan bir Türkiye'yi hep birlikte yaşıyoruz"
- "Birkaç alanda değil, her alanda sahada ve masada kazanan bir Türkiye'yi hep birlikte görüyoruz ve inşallah bu çıtayı daha yukarılara taşıyacağız"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, en önemli meselelerden birinin üretim olduğunu belirterek, "Üretime, kaliteye, ülkenin ihtiyaçlarına, vatandaşımızın taleplerine odaklanmış bir üniversiteye, bir gençliğe ihtiyacımız var." dedi.
Kasapoğlu, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi akademik yılı açılış töreninde, akademik bir kurumun çatısı altında olmanın kendilerine önemli bir misyon ve sorumluluk yüklediğini söyledi.
Yeni kurulan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin yarınlara Türkiye'nin kutlu mücadelesinde büyük katkılar sağlayacağını aktaran Kasapoğlu, akademik yılı açılışı münasebetiyle bir arada olmaktan ayrı bir heyecan duyduğunu bildirdi.
Üniversitenin, öğrencilerinin ve hocalarının çalışmalarıyla ülkeye ve insanlığa verecekleri katkılarda bakanlık olarak çalışma arkadaşlarıyla sağlayacakları desteklerin kendilerine mutluluk vereceğini anlatan Kasapoğlu, bu üniversitenin yarınlara daha güçlü ilerlemesini hep birlikte sağlayacaklarını dile getirdi.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin içindeki "uygulamalı" ifadesinin sadece teoriyi değil, üretimi de vurgulayan bir ifade olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, şöyle konuştu:
"Bu ifadenin sizlerin yarınların yöneticileri ve profesyonelleri olarak daha güçlü, donanımlı olmanıza önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. En önemli meselelerden bir tanesi üretim. Üretime, kaliteye, ülkenin ihtiyaçlarına, vatandaşımızın taleplerine odaklanmış bir üniversiteye, bir gençliğe ihtiyacımız var. Ben özellikle bu ihtiyaç ve talebe cevap verme gayretiyle, heyecanıyla yola düşen herkese, akademisyenlerimize, öğrencilerimize, az önce de ifade ettim gerek bakanlık olarak gerek devletimizin tüm kuruluşlarıyla destek olacağımızı, bunu bir kutsal görev bildiğimizi ifade etmek istiyorum."
Kasapoğlu, son 18 yılda Türkiye'nin her alanda önemli aşamalar kat ettiğini vurgulayarak "Sayın Cumhurbaşkanımızın eğitime verdiği önemli hepiniz biliyorsunuz. İktidarı döneminde eğitime en çok bütçeyi ayıran, her yönüyle eğitimi destekleyen hükümeti hep birlikte yaşadık. Sadece eğitimde değil, sanayiden ekonomiye, sağlıktan ticarete, spora kadar her alanda zirveye oynayan bir Türkiye'yi hep birlikte yaşıyoruz. Birkaç alanda değil, her alanda sahada ve masada kazanan bir Türkiye'yi hep birlikte görüyoruz ve inşallah bu çıtayı daha yukarılara taşıyacağız." ifadelerini kullandı.
 
- "Eğitim en büyük gücümüz"
 
Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif anlamda daha güçlü bir gençlik yetiştirme arzuları olduğuna değinen Kasapoğlu, şunları kaydetti:
"Eminim ki bu yolda her gün bir adım daha ileri olma felsefesiyle ilerliyoruz. 2002'deki üniversite sayısıyla şu an geldiğimiz aşamadaki üniversite sayısı hepimizin malumu. Eğitim en büyük gücümüz, en büyük aracımız bunu da eğitim yuvalarımızı inşallah standartlarıyla, insan kaynağıyla daha üst noktalara taşıyarak akademisyenlerimizi rekabetçi dünyada daha güçlü olmalarını sağlayarak bu çıtayı yükselteceğiz. Ülkemiz Avrupa başta olmak üzere dünyanın en genç nüfusuna sahip bir ülke, gençliğimizle ve gençlerimizle gurur duyuyoruz. Gençlerimizin yarınlara hazırlanmasında sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde devletimizin kendilerine ne kadar değer verdiğini, önem atfettiğinin farkındalar. Gençlik ve Spor Bakanlığı, pek çok alanda başta gençlerimiz olmak üzere ülkemizdeki her alana dokunan bir bakanlık. Gençlerimiz sadece bu ülkenin umudu değiller, yarınların ve dünyanın umudu gençlerimizi geleceğe çok daha güçlü hazırlama gayretimiz var, inancımız var, çabamız var."
 
- "Bakanlığımızı kendi bakanlığınız bileceksiniz"
 
Kasapoğlu, gençlerden bundan sonraki süreçte bakanlığa ait imkanları çok daha güçlü ve verimli bir şekilde kullanmalarını tavsiye ederek, şöyle devam etti:
"Elbette bazı konularda imkanlarımız eksik olabilir. Biz de bu imkanları süratle tamamlayarak sizlerin yarınlara her alanda daha güçlü yetişmesi için gayret sarf edeceğiz. Bunun yolu da iletişim arkadaşlar, bakanlığımızı kendi bakanlığınız bileceksiniz. Bakanlığımızın imkanları sizler için, Gençlik ve Spor Bakanlığı sizlerin bakanlığı. Isparta ve ilçelerinde bakanlığımıza ait spor tesislerimiz, gençlik merkezlerimiz, yurtlarımız var. Bu mekanları, kurumları sahipleneceksiniz. Samimiyetle söylüyorum bunların her biri sizlere ait. Sizler için var olan tesisler ve imkanlar. Bu imkanların kalitesiyle, standardıyla daha üst noktalara taşınması sizlerin gayretleriyle olacak. Biz düşünen, üreten, analiz eden sorgulayan bir gençlikten yanayız. Bize taleplerinizi  söyleyeceksiniz. Nasıl olması gerektiğini ifade edeceksiniz. Birlikte katılımcı bir süreçte hem spor tesislerimizi, gençlik merkezlerimizi hem de sizlerin ihtiyacı olan tüm olanakları sizlere sağlayacağız." 
 
- "Projelerimize bu sene 25 bin başvuru aldık"
 
Bakanlık olarak proje destek programlarına sahip olduklarını aktaran Kasapoğlu, "Amacımız gençlerimizin, okul sürecinden üreten bir zihniyetle yarınlara hazırlanması. O yüzden bu seneki projelerimize olan talep bizleri mutlu etti. Geçen yıl projelerimize 3 bin kişi başvururken bu sene 25 bin başvuru aldık. Bu sene projelerimizin hem bütçesini hem de destek verdiğimiz proje sayısını arttırdık. Yeter ki sizler üretin arkadaşlar. Rekabetçi acımasız bir dünyada yaşıyoruz. O yüzden biz başkaları gibi zulümle değil, adaletsiz  davranarak değil, adaletimizle var olacağız. Hem masada hem de sahada kazanacağız. Üreteceğiz, kimsenin hakkına hukukuna girmeden kazanacağız. Bizim farkımız bu, bizler bakanlığımız olarak gençlerimizin olduğu her yerde varız diyoruz." diye konuştu.








 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
KIŞLIK GİYİM ÜRÜNLERİ KOZA TEKSTİL REYONLARINDA
Spor Bakanı Kasapoğlu Isparta'da ISUBÜ'de açılış törenine katıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Isparta'da
Bitkisel Üretim Desteklemeleri Tebliği Yayınlandı
Dikkat! Isparta'da göllerde kerevit av yasağı başladı
Erdoğan imzaladı: Sözleşmeli personellerle ilgili yeni düzenleme! Yeniden hizmete alınacak
Isparta'da 400.326 Dekar Tarım Arazisi Sulandı
Burdur'da Böceklenmiş unu eleyip piyasaya sürmeye çalışan zanlılar yakalandı
ISPARTA'DA ATATÜRK'Ü ANMA KOŞUSU'NDA BÜYÜK BAŞARI
GÖLLER BÖLGESİ TARIM GÖNÜLLÜLERİ ISPARTA DA BULUŞUYOR…
Aranan şahısları Isparta'da Emniyet ekipleri yakaladı
Önder Şekerleme AVM 3. Şubesini Yeniledi
81 ilde ucuza arsa: Tek bir şartı bulunuyor
e-Devlet'ten 600 yeni hizmet!
Dünyada çifte indirim Türkiye’de zam
Ispartalı şehidimizin ismi köyündeki kütüphaneye verildi
Isparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildi
Yalvaç'ta Fidanlar Toprakla Buluştu
Keçiborlu'da Fidanlar Toprakla Buluştu
Yüzlerce Fidan Uluborlu'da Toprakla Buluştu
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 4 bin fidan dikildi
İndirim almak için bunu sakın yapmayın! Pahalıya patlayabilir
RTÜK harekete geçti! Ekrana yemek ayarı
TED Isparta Koleji'nde 10 Kasım Anma Programı
Eğirdir Elması Mehmetçiklerimize Ulaştı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Isparta tarim fuarıısparta yas pastaısparta yas pastaısparta yas pastaısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

SENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDISENİRKENT 'İN TANITIMI İÇİN PUL BASTIRILDI07 Kasım 2019
Isparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralıIsparta'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı07 Kasım 2019
TÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYORTÜRKER AVM'DE İNDİRİM VE FIRSATLAR DEVAM EDİYOR08 Kasım 2019
Isparta'da Uzman Erbaşlar Yemin EttiIsparta'da Uzman Erbaşlar Yemin Etti08 Kasım 2019
Isparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağıIsparta Doğuş Mutfak'tan e-ticaret atağı08 Kasım 2019
Kredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacakKredi kartında düzenleme Artık bankaya gitmenize gerek kalmayacak07 Kasım 2019
Isparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklamasıIsparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklaması07 Kasım 2019
Önder Şekerleme AVM 3. Şubesini YenilediÖnder Şekerleme AVM 3. Şubesini Yeniledi12 Kasım 2019
Isparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde BalıkIsparta'da taze balıklar tezgahlara indi: Gözde Balık09 Kasım 2019
Isparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldıIsparta'da Yüksel Ergül Giyim Dünyası kış koleksiyonları reyonlarda yerini aldı08 Kasım 2019
Yalvaç'ta Fidanlar Toprakla BuluştuYalvaç'ta Fidanlar Toprakla Buluştu11 Kasım 2019
Harmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da GüçlüHarmanörenli Çocuklar BAKA’yla Daha da Güçlü07 Kasım 2019
Para cezası bulunanlar dikkat! Yüzde 25 indirim müjdesiPara cezası bulunanlar dikkat! Yüzde 25 indirim müjdesi09 Kasım 2019
Isparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldıIsparta'da kapalı yöntemle pankreas ameliyatı yapıldı07 Kasım 2019
Yazar H. Hüseyin Çitim TED Isparta Koleji öğrencileri ile buluştuYazar H. Hüseyin Çitim TED Isparta Koleji öğrencileri ile buluştu09 Kasım 2019
Isparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira cezaIsparta'da keklik avlayan kişiye 3 bin 304 lira ceza07 Kasım 2019
İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Isparta'da : "Ekimde 133 terörist etkisiz hale getirildi"İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil Isparta'da : "Ekimde 133 terörist etkisiz hale getirildi"07 Kasım 2019
Isparta'da İl AFAD'dan 10 Kasım Siren Uyarısı!Isparta'da İl AFAD'dan 10 Kasım Siren Uyarısı!08 Kasım 2019
Isparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildiIsparta'da 26 ayrı bölgede 145 bin fidan dikildi11 Kasım 2019
Yalvaç'taki tarihi "Keçe Evi" restore edildiYalvaç'taki tarihi "Keçe Evi" restore edildi08 Kasım 2019