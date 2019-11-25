GENÇ İŞ İNSANLARININ SESİ OLACAĞIZ

GENÇ İŞ İNSANLARININ SESİ OLACAĞIZ
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Marmaris Genç İşadamları(MAGİAD) tarafından bir otelde “Tüzük yenileme” adlı istişare toplantısı yaptı. Geleceğe hizmet vermek için  toplantıyı gerçekleştirdiğini söyleyen TÜGİK Genel Sekreteri Tanzer Polat Yılmaz, “Genç iş dünyasının sesi olmak, sektörler arasında iletişim kurarak ülke ekonomisini sektörel bazdaki makro dengelerinin oluşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Sekreteri Tanzer Polat Yılmaz, yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

“Geleceğimize hizmet edeceğiz”
MAGİAD ev sahipliğinde bir otel’de “ Tüzük yenime” adı altında istişare toplantısı gerçekleştirdi. İstişare toplantısına Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Sekreteri Tanzer Polat Yılmaz, EGAFED Başkanı Barış Gümüş, MAGİAD Başkanı Ali Toksoy, Yüksek İstişare Başkanı Süleyman Erdaş, Marmaris, Antalya ve Fethiye’den iş insanları katıldı.

 Toplantının birinci bölümünde katılımcılar tanıtılarak slâyt gösterimle yapılan sosyal etkinlikler gösterildi. Açılış konuşmasını yapan TÜGİK Genel Sekreteri Tanzer Polat Yılmaz, tüzük yenileme ve düzenleme ile ilgili gerekçeleri anlattı.

“Geleceğimize hizmet edeceğiz”
Yapılacak düzenleme ve çalışmalarla gelecek kuşakların nasıl bir Türkiye’de yaşayacağını genç işadamlarının nasıl ülke tasavvur ettiğini belirleyeceğini söyleyen Yılmaz, “Genç iş adamlarının liderlik vasıflarının, sosyal sorumluluklarını ve ortak hedeflerini geliştirerek ülke çapında tüm toplumun sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmak, kamuoyunda genç iş dünyasının sesi olmak, sektörler arasında iletişim kurarak ülke ekonomisini sektörel bazdaki makro dengelerinin oluşması için çalışmalar yapmak, tüm sektörler için, iç ve dış pazarların-piyasaların araştırılmasına, geliştirilmesine, üyelerimiz için uygun şartlarda iş yapabilecekleri çevrelerin, ortamların oluşturulmasına geliştirmesine katkıda bulunmak, yurt içi ve yurtdışında ticari menfaatleri için yeni iş olanaklarını ve uluslar arası kurumsal işbirliklerini geliştirmek gibi ekonomik amaç ve hedeflerimiz olsa da ülkemizin ve toplumumuzun sosyal ve kültürel,ilimsel yönlerden kalkınmasına; daha mutlu ve müreffeh, daha güçlü bir ülke, refah toplum düzeyine çıkmasına katkıda bulunmak da görevlerimiz arasındadır” dedi.

Hukukçularımızla birlikte yaptığımız görüşmelerde tüzüğümüzde bir takım değişikliklerin yapılmasına karar verildi. Tüzük değişikliği ile ilgili dernekler masası da görüşlerini iletmişti. Bugün burada yapmış olduğumuz değişikliklerin getireceği yararları sizleri anlatmak için bir araya geldik. Yapacağımız görüşmelerle tüzüğümüz netleşecektir” dedi.

İş insanlarına ev sahipliği yapan MAGİAD Başkanı Ali Toksoy, “ Sayın Tügik Genel Sekreterim, Sayın Federasyon Başkanım, Egafed Üyesi Değerli Dernek Başkan ve Üyelerimiz Saygıdeğer Misafirler, Sizleri şahsım ve Marmaris Genç İş Adamları Derneğimiz adına saygıyla selamlıyor, çalıştayımıza hoş geldiniz diyorum. Bugün Marmaris’te gerçekleştireceğimiz yönetim kurulu toplantımız ve tüzük çalıştayımızın federasyonumuza katkı sağlayacak sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum. Sizleri Marmaris’te ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade ederek, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz” diye konuştu.

Konuşmaların ikinci bölümünde ise basına kapalı toplantı gerçekleştirildi. Tüzük değişikliği için görüş alışverişinde bulunuldu.

GENÇ İŞ İNSANLARININ SESİ OLACAĞIZ
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
TED Isparta Koleji'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlaması
Üniversiteli Güleda'nın katilinin ifadesinin detayları ortaya çıktı
20 ülkeden 50 girişimci Isparta'ya geldi
GENÇ İŞ İNSANLARININ SESİ OLACAĞIZ
Isparta'da 25 Kasım Mesajları... Şiddete Dur De!
Senirkent'te Petrol Ofisini Yenileme Çalışmalarına Başlandı
ISPARTA'DA SPORLA DOLU 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ
Isparta Milas eski günlerine dönüyor...
Isparta ve Muğla Güleda için yürüdü...ISPARTA / MUĞLA / BURDUR
Isparta Valisi Seymenoğlu kadınlara destek verdi! Uygulamayı indirin...
Isparta'da sahte içki ve uyuşturucu operasyonu!
Isparta'da Mobilya'da Yıl Sonu Fırsatları...
NASA'dan korkutan açıklama: Yapacak bir şey yok!
​Emekliye zamlı ikramiye müjdesi: işte o rakamlar...
Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor?
Isparta Belediyesi ihtiyaç sahibine yardım elini uzattı
Isparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarası
Funcity yepyeni iç tasarımıyla daha çok eğlence sunuyor!
Hakiki Karadeniz Hamsi Gözde Balık Tezgahlarında...
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI 1 'İ AĞIR 2 YARALI
Güleda'dan geriye mutlu ve neşeli görüntüleri kaldı
Düşük emekli maaşı bağlanmasının 3 nedeni! Yüksek maaş için bunlara dikkat
​Asgari ücrette ilk rakamlar!
Davraz’ın sezonu Gül ve Lavantayla Uzayacak
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriDünyanın En Tehlikeli Yüyeyecekleri
Yumurtanın içinden yumurta çıktıYumurtanın içinden yumurta çıktı
Isparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamarı
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Dünyanın En Tehlikeli YüyeyecekleriYumurtanın içinden yumurta çıktıIsparta'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı KutlamarıIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
ısparta yas pastaisparta pasta malzemeleriısparta eğlence merkezleriısparta çiğ köfteIsparta yapı malzemelerisüpürge toz torbasıısparta mutfak eşyalarıisparta giyotin cam balkonIsparta Motor TamircileriISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Vali Ömer Seymenoğlu,Şarkikaraağaç Çaltı Köyü'ndeVali Ömer Seymenoğlu,Şarkikaraağaç Çaltı Köyü'nde19 Kasım 2019
Isparta'da üniversite öğrencisinin öldürüldüğü apartın boşaltıldığı iddiasıIsparta'da üniversite öğrencisinin öldürüldüğü apartın boşaltıldığı iddiası21 Kasım 2019
Üniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandıÜniversite öğrencisi eski kız arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı19 Kasım 2019
Isparta'da 51 yaşındaki Turan'dan haber alınamıyor!Isparta'da 51 yaşındaki Turan'dan haber alınamıyor!19 Kasım 2019
Isparta'da bıçaklanan üniversite öğrencisi kız öldüIsparta'da bıçaklanan üniversite öğrencisi kız öldü19 Kasım 2019
Isparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepkiIsparta'da kadınlardan, üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in öldürülmesine tepki20 Kasım 2019
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç ziyaretiIsparta Valisi Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç ziyareti19 Kasım 2019
TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!TED Isparta Koleji Minikleri Zeytin Kurdu!19 Kasım 2019
EYT'nin devlete yıllık maliyeti dudak uçuklattıEYT'nin devlete yıllık maliyeti dudak uçuklattı21 Kasım 2019
Üniversiteli Güleda cinayetindeki ihmal iddiaları araştırılıyorÜniversiteli Güleda cinayetindeki ihmal iddiaları araştırılıyor20 Kasım 2019
Isparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandıIsparta'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı24 Kasım 2019
ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI 1 'İ AĞIR 2 YARALIISPARTA'DA TRAFİK KAZASI 1 'İ AĞIR 2 YARALI23 Kasım 2019
Güleda'nın "fotoğrafçılık" hayali yarım kaldıGüleda'nın "fotoğrafçılık" hayali yarım kaldı22 Kasım 2019
Isparta il sağlık müdürülüğü'nden önemli bilgilendirmeIsparta il sağlık müdürülüğü'nden önemli bilgilendirme19 Kasım 2019
Gramı bir milyon euro: Bakanlık harekete geçti, ekonomiye kazandırılacakGramı bir milyon euro: Bakanlık harekete geçti, ekonomiye kazandırılacak20 Kasım 2019
Evini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacakEvini kiraya verenler dikkat: Kişi başı bin TL cezası olacak22 Kasım 2019
Ayhan Usta'dan Isparta'ya yeni şubeAyhan Usta'dan Isparta'ya yeni şube20 Kasım 2019
Vali Seymenoğlu Sağlık Hizmetleri Sempozyumu”nun açılış törenine katıldıVali Seymenoğlu Sağlık Hizmetleri Sempozyumu”nun açılış törenine katıldı21 Kasım 2019
Kredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarasıKredi kartı kullananlar dikkat! Bakanlık'tan 'Efsane' uyarası23 Kasım 2019
Güleda'nın okulunda üzüntü yaşanıyorGüleda'nın okulunda üzüntü yaşanıyor20 Kasım 2019