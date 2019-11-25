“Geleceğimize hizmet edeceğiz”

“Geleceğimize hizmet edeceğiz”

Marmaris Genç İşadamları(MAGİAD) tarafından bir otelde “Tüzük yenileme” adlı istişare toplantısı yaptı. Geleceğe hizmet vermek için toplantıyı gerçekleştirdiğini söyleyen TÜGİK Genel Sekreteri Tanzer Polat Yılmaz, “Genç iş dünyasının sesi olmak, sektörler arasında iletişim kurarak ülke ekonomisini sektörel bazdaki makro dengelerinin oluşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Sekreteri Tanzer Polat Yılmaz, yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.MAGİAD ev sahipliğinde bir otel’de “ Tüzük yenime” adı altında istişare toplantısı gerçekleştirdi. İstişare toplantısına Türkiye Genç İş İnsanları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Sekreteri Tanzer Polat Yılmaz, EGAFED Başkanı Barış Gümüş, MAGİAD Başkanı Ali Toksoy, Yüksek İstişare Başkanı Süleyman Erdaş, Marmaris, Antalya ve Fethiye’den iş insanları katıldı.Toplantının birinci bölümünde katılımcılar tanıtılarak slâyt gösterimle yapılan sosyal etkinlikler gösterildi. Açılış konuşmasını yapan TÜGİK Genel Sekreteri Tanzer Polat Yılmaz, tüzük yenileme ve düzenleme ile ilgili gerekçeleri anlattı.Yapılacak düzenleme ve çalışmalarla gelecek kuşakların nasıl bir Türkiye’de yaşayacağını genç işadamlarının nasıl ülke tasavvur ettiğini belirleyeceğini söyleyen Yılmaz, “Genç iş adamlarının liderlik vasıflarının, sosyal sorumluluklarını ve ortak hedeflerini geliştirerek ülke çapında tüm toplumun sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmak, kamuoyunda genç iş dünyasının sesi olmak, sektörler arasında iletişim kurarak ülke ekonomisini sektörel bazdaki makro dengelerinin oluşması için çalışmalar yapmak, tüm sektörler için, iç ve dış pazarların-piyasaların araştırılmasına, geliştirilmesine, üyelerimiz için uygun şartlarda iş yapabilecekleri çevrelerin, ortamların oluşturulmasına geliştirmesine katkıda bulunmak, yurt içi ve yurtdışında ticari menfaatleri için yeni iş olanaklarını ve uluslar arası kurumsal işbirliklerini geliştirmek gibi ekonomik amaç ve hedeflerimiz olsa da ülkemizin ve toplumumuzun sosyal ve kültürel,ilimsel yönlerden kalkınmasına; daha mutlu ve müreffeh, daha güçlü bir ülke, refah toplum düzeyine çıkmasına katkıda bulunmak da görevlerimiz arasındadır” dedi.Hukukçularımızla birlikte yaptığımız görüşmelerde tüzüğümüzde bir takım değişikliklerin yapılmasına karar verildi. Tüzük değişikliği ile ilgili dernekler masası da görüşlerini iletmişti. Bugün burada yapmış olduğumuz değişikliklerin getireceği yararları sizleri anlatmak için bir araya geldik. Yapacağımız görüşmelerle tüzüğümüz netleşecektir” dedi.İş insanlarına ev sahipliği yapan MAGİAD Başkanı Ali Toksoy, “ Sayın Tügik Genel Sekreterim, Sayın Federasyon Başkanım, Egafed Üyesi Değerli Dernek Başkan ve Üyelerimiz Saygıdeğer Misafirler, Sizleri şahsım ve Marmaris Genç İş Adamları Derneğimiz adına saygıyla selamlıyor, çalıştayımıza hoş geldiniz diyorum. Bugün Marmaris’te gerçekleştireceğimiz yönetim kurulu toplantımız ve tüzük çalıştayımızın federasyonumuza katkı sağlayacak sonuçlar doğurmasını temenni ediyorum. Sizleri Marmaris’te ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade ederek, çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz” diye konuştu.Konuşmaların ikinci bölümünde ise basına kapalı toplantı gerçekleştirildi. Tüzük değişikliği için görüş alışverişinde bulunuldu.