GENÇ BANKACILAR EĞİRDİR'E HAYRAN KALDI

Eğirdir Belediyesine Teşekkür Etmeye Geldiler.Süleyman Demirel Üniversitesi Bankacılık Bölümü öğrencileri Şule ÜSTÜNDAĞ, Aleyna ARSLAN ve Emine Sena DİKİLİTAŞ Eğirdir Belediyemizi ziyaret ettiler.Eğirdir Belediye Başkan Yardımcımız Erhan SAVRAN'ı ziyaret eden genç bankacılar özellikle Eğirdir Yeşilada'ya hayran kaldıklarını söylediler.Eğirdir'e ilk defa geldiklerini söyleyen öğrenciler Eğirdir Yeşilada'da bol bol fotoğraf çekindiler. Eğirdir Yeşilada Mahallesinin yollarının çok güzel olduğunu ifade eden genç bankacılar Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'ü takip ettiklerini ve çok teşekkür ettiklerini bildirdiler.