​Gelenek Gelecektir

​Gelenek Gelecektir
ISPARTA 0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA DÖNER SALONLARI
Gelenek Gelecektir
“Isparta’nın Somut Olmayan Kültürel Mirası Tespit Projesi”nin bilimsel çıktılarının, kitap, belgesel ve kısa filmlerinin halk ve akademik dünya ile paylaşılmasını sağlayan Isparta’nın Somut Olmayan Kültürel Mirası Çalıştayı üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Performans Salonunda ikinci gün oturumlarıyla devam etti.



Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Ulvi Erhan Erol, ‘Anadolu kültürel peyzajının bir sonucu olarak ‘çocuk oyunları’ üzerine bir araştırma: Eğirdir- Akpınar örneği’ başlıklı çalışmasının sonuçlarını paylaştı.  Artık dünyada eğitimin doğa ile entegre şekilde yapılmaya başlandığına atıf yapan Dr. Öğretim Üyesi Erol, “Özellikle çocuk oyunları size çok önemli bilgiler verir. Çocuk oyunlarının içerisinde zekâ, strateji, analitik düşünce, adalet, hakkaniyet, vicdan, sabır, ekip ruhu vardır. Et met, dalya, muşilli, âşık, gıncırdak ve daha niceleri yok olup gitme tehlikesi altında. Oysa bu oyunlarda çocuklar ekip kurar, gözlem ve hesap yapar, sorumluluk alır. Şimdi çocuklar başlarını bilgisayardan, cep telefonlarından kaldıramıyor. Biz kadim kültürümüzü arayacaksak, ekranlardan, binalardan, sınıflardan dışarı çıkacağız. Sokağa, doğaya, insana bakacağız” dedi.



SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Bakır da ‘Borlu (Uluborlu) Gezeği ve Bağ Kültürü’ başlıklı araştırmasını paylaştı. Jeopolitik ve askeri açıdan çok stratejik bir nokta olan Uluborlu’nun pek çok medeniyete ev sahipliği yaptığını anlatan Bakır, “1180’de Selçuklular tarafından fethedilen bu coğrafya yoğun bir şekilde Türkmen göçü almıştır. Bunun sonucu olarak da Türkmen kültürü hâkimdir. ‘Borlu Gezeği’ni bir anlamda meslek grubu toplantıları ve Âhilik geleneklerinin bir parçası olarak tanımlayabiliriz. Bu coğrafyada ‘bağ kültürü’ de çok yaygındır. Bahardan itibaren yerleşik halk ‘bağ evleri’ denilen yapılarda yaşamaya başlardı. Bağ evlerinde çok derin sarnıçlar bulunurdu. Biz 173 sarnıç tespit ettik. Günümüze de 7 tane sarnıç gelebilmiştir. Buralar bir anlamda buzdolabı görevi ifa ediyordu. Et ve yağlar burada kurutuluyodu” şeklinde konuştu.



Erken Çocukluk Eğitimi Öğretmeni Duygu Ümitli Tulga da yakın bir süre önce Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan ‘Coğrafi İşaret’ alınan ‘Banak’ başta olmak üzere Uluborlu’ya has yöresel lezzetleri anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Tarihte hayvancılık bölgesi olarak bilinen hâlihazırda ise kiraz üretiminin baskın olduğu Uluborlu’da kırmızı et ve meyvenin mutfakta mutlak hâkimiyeti bulunduğunu kaydeden Tulga şöyle dedi: “Banak, misafirin önüne çıkan, düğünlerde asıl unsur olan bir yemektir. Her özelliği Uluborlu’ya hastır. Kuyruğusulu böreği ise sosyalleşmenin en güzel örneklerinden biridir. Yapımında kadın-erkek, çocuk-yaşlı herkes sürece dâhil olur. Ayrım yoktur. İş paylaşımı vardır. Endemik ürünleri ise ayva aşı ve zerdali aşıdır. Uluborlu dışında hiçbir coğrafyada bu tür yoktur.”



Prof. Dr. Çevik: “Bir objenin hikâyesi yoksa geleceği de yoktur”
Akdeniz Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Arkeolog Prof. Dr. Nevzat Çevik de ‘Soyut Kültürel Mirasın Somut Bağlamlarından Kopuş Kaderi’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Bilimin görevlerinden birinin de çok kıymetli kültür varlıklarını geleceğe aktarmak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çevik, müze ve kültürel oluşumlar-yapıların kurulmasının önemine dikkat çekti. Müzeleri “rakipsiz eğitim kurumları” olarak tanımlayan Prof. Dr. Çevik, “Biz hayal kurduğumuz kadar ileri gidebiliriz. Bilinç düzeyimiz kadar hayatı şekillendirebiliriz. Biz başkalıklarımızı korumayı başardıkça dünyanın zenginliğini artırabiliriz. Koruyabiliriz. O zaman iyi bir dünyada yaşayacağız” dedi.



Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kaya Üçer ise ‘Geleneksel Türk Sanatları Bağlamında Motif Okumaları’ başlıklı bilimsel sunumunu gerçekleştirdi. Motiflerin hâlâ kullanılıyor olmasında yaşanmışlık ve devamlılık faktörünün etkili olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Üçer, “Onların kuralları var. Bizim öz kültürümüzdür bunlar ve kökeni Mezopotamya’ya dayanmaktadır. Hatai, goncalar, yapraklar, saz yolu bunların en güzel örnekleridir. Penç motifi örneğin, yaşamın ta kendisidir” dedi. Osmanlı İmparatorluğu’nda sanata karşı ‘hamilik’ uygulamasının geleneksel Türk sanatlarının bugüne kadar güçlü olarak aktarılmasını sağladığı tezini ortaya atan Üçer, bitkisel motiflerin değerini analiz etti.



Tezhip Sanatçısı Doç. Dr. Münevver Uçar: “Gelenek Gelecektir”
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Tezhip Sanatçısı Münevver Uçar da ‘Kültürel Miras Farkındalığı Bağlamında Gelenek Gelecektir’ başlıklı bilimsel sunumunu gerçekleştirdi.



Minyatür, tezhip, çini, kalem, cilt, ebru eserlerine baktığı an içinin titrediğini ifade eden Uçar, “Avrupa, özellikle Tezhip Sanatı için çok mücadele veriyor. Öğrenmek için çok uğraşıyor. Yapanlar da var. Ama bizimkisi kadar etki yaratmıyor. Ama hazindir bizler bu sanatlara gereken değeri vermiyoruz. Sanki kullanırken, yaparken ‘lütfen’ hâli var, çok üzülüyorum. Ama mücadele de ediyorum. Var gücümle çalışıyorum” dedi.


 
 
Yazdır
ısparta pizza sipariş
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da “Türkiye Sucul Canlılar Müzesi” Açılıyor
Isparta'da "Bir Gülücük- Bir Gelecek Köy Okulu Otobüsü" projesi
Isparta'da dolandırıcılık operasyonu
“Tüm Isparta’yı Temsil Ediyorsunuz”
“Isparta’mızda bir değişim oldu, gelişimi de birlikte yapacağız”
Başkan Başdeğirmen'in Berat Kandili Mesajı
Isparta'da kaçak avcılara operasyon!
ISUBÜ'den ''Amatör Denizci'' Eğitimi
Isparta'da Zirai Don Tehlikesine Dikkat!
Uyuşturucuyu ayakkabısına gizlemiş
Isparta’nın Kültürel Mirası: “Kaybetmek Yok”
Vali Seymenoğlu Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ü Kabul Etti
Isparta SN Döner özel indirimlerle açıldı
Burdur-Isparta karayolunda yakalandılar
Isparta'da Nisan ayı merkez muhtarlar toplantısı
Isparta Şehir Hastanesinde ağrıları son buldu
ISPARTA'DA VOLEYBOL HEYECANI BAŞLADI 2019
Isparta'da Mezuniyet Töreninin Yeri Belli Oldu
Öğrencilerden Başkan Başdeğirmen’e anlamlı hediye
Isparta il müftülüğü taşındı
Isparta'da yeni nesil yazar kasalarda süper kampanya büyük avantaj
Ispartalı sporcularımızdan yeni başarılar geldi
Isparta'da “Çölyakla Yaşam Birlikte Daha Kolay” programı
Vali Seymenoğlu'nun Şarkikaraağaç Ziyareti...
Oksijen Cenneti Isparta Şarkikaraağaç Kızıldağ Milli Parkı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingi
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfiCumhurbaşkanı Erdoğan Isparta ve Burdur 2019 mitingiIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
ISPARTA ÇOCUK BAKIM BAKIMISPARTA PERDE FİRMALARIISPARTA KASAPLARIIsparta Mobilya FirmalarıISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

​Antalya'da yolcu otobüsü devrildi​Antalya'da yolcu otobüsü devrildi16 Nisan 2019
Mut'ta açık alanda erik hasadı başladıMut'ta açık alanda erik hasadı başladı16 Nisan 2019
Isparta'da elma yüklü TIR devrildiIsparta'da elma yüklü TIR devrildi14 Nisan 2019
Isparta'da üretilen yerli pizza'da bahar kampanyasıIsparta'da üretilen yerli pizza'da bahar kampanyası13 Nisan 2019
TÜM ÖZEL ETKİNLİKLERİNİZ İÇİN BUBBLE KİDS CAFE & BİSTROTÜM ÖZEL ETKİNLİKLERİNİZ İÇİN BUBBLE KİDS CAFE & BİSTRO15 Nisan 2019
ISPARTA SANTEK 2019 FUARINDAN KARELERISPARTA SANTEK 2019 FUARINDAN KARELER14 Nisan 2019
Isparta'da ​öğretim Üyesi Alım İlanıIsparta'da ​öğretim Üyesi Alım İlanı14 Nisan 2019
Isparta SN Döner özel indirimlerle açıldı Isparta SN Döner özel indirimlerle açıldı 18 Nisan 2019
Isparta il genel meclis başkanı belli oldu...Isparta il genel meclis başkanı belli oldu...15 Nisan 2019
TÜRK YILZDIZLARI'NDAN ISPARTA'DA GÖSTERİ UÇUŞUTÜRK YILZDIZLARI'NDAN ISPARTA'DA GÖSTERİ UÇUŞU14 Nisan 2019
Isparta'da Mezuniyet Töreninin Yeri Belli OlduIsparta'da Mezuniyet Töreninin Yeri Belli Oldu17 Nisan 2019
ISPARTALI SPORCUMUZ TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDUISPARTALI SPORCUMUZ TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU15 Nisan 2019
Isparta Şehir Hastanesinde ağrıları son bulduIsparta Şehir Hastanesinde ağrıları son buldu17 Nisan 2019
Gül ve lavanta turizmi temalı en güzel kareler sergileniyor...Gül ve lavanta turizmi temalı en güzel kareler sergileniyor...13 Nisan 2019
GÜNCELLEME - Antalya'da yolcu midibüsü devrildiGÜNCELLEME - Antalya'da yolcu midibüsü devrildi16 Nisan 2019
Isparta Valisi, Belediye başkanını kabul etti Isparta Valisi, Belediye başkanını kabul etti 16 Nisan 2019
Burdur-Isparta karayolunda yakalandılarBurdur-Isparta karayolunda yakalandılar17 Nisan 2019
Limuzinli düğün hayalleri çekici üzerinde gerçekleştiLimuzinli düğün hayalleri çekici üzerinde gerçekleşti15 Nisan 2019
Isparta'da yılkı tayının vurulduğu iddiasıIsparta'da yılkı tayının vurulduğu iddiası16 Nisan 2019
Isparta'da Nisan ayı merkez muhtarlar toplantısı Isparta'da Nisan ayı merkez muhtarlar toplantısı 17 Nisan 2019