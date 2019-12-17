GELECEĞİN TEKNOLOJİ YILDIZLARI

ISPARTA’DA YETİŞECEK

ISPARTA GENÇLİK MERKEZİNE

DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİ KURULACAK

ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI

İL MÜDÜRÜ MURAT GEVREK’TEN DAVET

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ortak çalışması sonucu başlatılan ve 12 ilde devam eden Deneyap Teknoloji Atölyeleri Isparta’nın aralarında bulundu 18 ilde daha açılıyor.Öğrenci seçme sınavı başvuruları veCumhurbaşkanlığın ilk 100 günlük İcraat Programı çerçevesinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı arasında önemli bir işbirliğini imza atılarak Türkiye’de gençlerin, özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan bu dört önemli kurumun katkıları ile Deneyap Türkiye hayata geçirildi.Deneyap Türkiye’nin temel amacı, ülkemizin kalkınması için olmazsa olmaz gördüğümüz Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek.Proje kapsamında 12 ilde devam eden Deneyap Teknoloji Atölyeleri Isparta’nın aralarında bulunduğu 18 ilde daha açılıyor.Isparta’da hayata geçirilen proje kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Isparta Gençlik Merkezine kısa süre içerisinde Deneyap teknoloji atölyesi kurulacak.Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturmak üzere, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmeyi amaçlayan teknoloji atölyelerinde yenilikçi bir eğitim modeli ile Tasarım-Üretim, Robotik-Kodlama, Elektronik Programlama, Yazılım Teknolojileri, Siber Güvenlik, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay, Nanoteknoloji ve Yapay Zekâ gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.Ortaokul başlangıç ve lise başlangıç çağı olmak üzere iki yaş grubunda, 3 yıllık bir program sunulan Deneyaplarda eğitimler ise tamamen ücretsiz olacak.Isparta’nın da aralarında bulunduğu 18 ilde yeni açılacak atölyeler için Öğrenci Seçme Sınavı Başvuruları başladı.Isparta’da öğrenim gören 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıf öğrencileri sınava başvuru yapabilecek.4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıf öğrencilerini sınava başvurularını davet eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Isparta Gençlik Merkezi’nde kurulacak Deneyap Teknoloji atölyesi ile teknoloji alanda ilgisi ve yeteneği olan gençleri bir araya getirmek ve teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.