GELECEĞİN TEKNOLOJİ YILDIZLARI
ISPARTA’DA YETİŞECEK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ortak çalışması sonucu başlatılan ve 12 ilde devam eden Deneyap Teknoloji Atölyeleri Isparta’nın aralarında bulundu 18 ilde daha açılıyor.
Öğrenci seçme sınavı başvuruları ve PROJE DETAYLARI...
Cumhurbaşkanlığın ilk 100 günlük İcraat Programı çerçevesinde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı arasında önemli bir işbirliğini imza atılarak Türkiye’de gençlerin, özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan bu dört önemli kurumun katkıları ile Deneyap Türkiye hayata geçirildi.
Deneyap Türkiye’nin temel amacı, ülkemizin kalkınması için olmazsa olmaz gördüğümüz Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturacak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek.
ISPARTA GENÇLİK MERKEZİNE
DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYESİ KURULACAK
Proje kapsamında 12 ilde devam eden Deneyap Teknoloji Atölyeleri Isparta’nın aralarında bulunduğu 18 ilde daha açılıyor.
Isparta’da hayata geçirilen proje kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Isparta Gençlik Merkezine kısa süre içerisinde Deneyap teknoloji atölyesi kurulacak.
Milli Teknoloji Hamlesinin itici gücünü oluşturmak üzere, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmeyi amaçlayan teknoloji atölyelerinde yenilikçi bir eğitim modeli ile Tasarım-Üretim, Robotik-Kodlama, Elektronik Programlama, Yazılım Teknolojileri, Siber Güvenlik, Enerji Teknolojileri, Havacılık ve Uzay, Nanoteknoloji ve Yapay Zekâ gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.
Ortaokul başlangıç ve lise başlangıç çağı olmak üzere iki yaş grubunda, 3 yıllık bir program sunulan Deneyaplarda eğitimler ise tamamen ücretsiz olacak.
ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI
Isparta’nın da aralarında bulunduğu 18 ilde yeni açılacak atölyeler için Öğrenci Seçme Sınavı Başvuruları başladı.
Isparta’da öğrenim gören 4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıf öğrencileri sınava başvuru yapabilecek.
Online sınav başvurusunda bulunmak için linke tıklayınız>>>https://deneyapturkiye.ataaof.edu.tr/
Başvuru süreci ile ilgili eğitici video için tıklayınız>>>https://www.youtube.com/watch?v=z5UfRsbmNs8&feature=youtu.be
İL MÜDÜRÜ MURAT GEVREK’TEN DAVET
4. sınıf, 5. sınıf, 8. sınıf, lise hazırlık sınıfı ve 9. sınıf öğrencilerini sınava başvurularını davet eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Isparta Gençlik Merkezi’nde kurulacak Deneyap Teknoloji atölyesi ile teknoloji alanda ilgisi ve yeteneği olan gençleri bir araya getirmek ve teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.