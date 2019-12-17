Öğrenciler daha sonra Gaziantep’e uğurlandı.

İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Biz Anadoluyuz Projesi’ kapsamında Gaziantep’ten 40 öğrenci gülleri diyarı Isparta’ya geldi.Ülkemizin tarihi ve kültürel mirasının tanıtılması, milli ve manevi değerlerimizin paylaşılması, iller arası kardeşlik köprüsü kurmak, yardımlaşma ve dayanışma bilincimizin artırılması ve gelecek nesillerimize aktarılması, çocuklarımızın terör örgütlerinin istismarından ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulması amacıyla başlatılan ‘Biz Anadoluyuz’ projesi devam ediyor.Proje kapsamında Gaziantep’ten Isparta’ya öğretmenleri eşliğinde 40 öğrenci geldi. 12-14 yaş arası öğrencilerden oluşan kafile Isparta Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi ev sahipliğinde 4 gün misafir edildi.Gaziantep’ten gelen 40 öğrenci Isparta’da ilk önce şehitliği ziyaret ettiler. Ardından Gökçay Mesireliğinde bulunan Karınca Zihinsel Engelliler Yaşam Merkezi’ne geçen çocuklar merkezde eğitim alan öğrencilerle birlikte kuş yemliği yapımı etkinliğine katıldılar. Merkez girişinde coşkuyla karşılanan misafir çocukların ve merkez öğrencilerinin kucaklaşmaları günün en güzel görüntülerinden biri oldu.Isparta’da bulunmaktan ve Biz Anadoluyuz projesi içerisinde olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden misafir öğrenciler özel bireylerle birlikte olmanın ise kendilerini ayrıca mutlu ettiğini söylediler. Aileler ise Karınca Zihinsel Engelliler Yaşam Merkezi öğrencilerinin bu ziyareti duyduklarında çok heyecanlandıklarını belirterek bu tür etkinliklerin kendilerini ve öğrencileri çok sevindirdiğini aktardılar.Karınca Zihinsel Engelliler Yaşam Merkezi’ndeki buluşmaya Vali Ömer Seymenoğlu da katılarak öğrencilerle bir araya geldi, onların mutluluğuna ortak oldu. Öğrencilerle birlikte kuş yemliği yapan Vali Seymenoğlu Gaziantepli öğrencileri Isparta’da misafir etmekten duyduğu memnuniyeti aktardı.Vali Seymenoğlu mülki idare amirliği mesleğine Gaziantep’te başladığını ve 3 yıl boyunca kaldığı Gaziantep’in kendisinde çok özel hatıraları olduğunu belirterek; “ Karınca derneğinin dostlarıyla beraber sizleri burada ağırlamaktan büyük bir keyif alıyoruz. İnşallah siz de benim Gaziantep’ten ayrıldığım gibi Isparta’dan memnun ayrılırsınız. Bulunduğunuz bu zaman diliminden ne olur keyif alın. Çevreyi gezerek, burada yeni arkadaşlıklar, dostluklar edinerek keyif alın. Gaziantep’e döndüğünüz zaman da arkadaşlıklarınızı devam ettirin. Isparta’da Gaziantep gibi güzel bir şehirdir. Gezilecek görülecek çok güzel yerleri var. Karınca derneğimiz sizler için güzel ve anlamlı bir etkinlik hazırlamış. Sevgimizi ve gönlümüzü katarak kolayca yapacağımız bu yem düzeneği sayesinde kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan kuşlarımız beslenecek. Aynı zamanda pet şişeleri bu şekilde kullanarak geri dönüşüme katkı sağlamış olacağız. Büyükler olarak bizler geleceğimiz olan sizlerden çok ümitliyiz, büyükleriniz olarak biz sizlerin önünü açacağız ama sizlerde ne olur çok çalışmaktan kaçınmayın. Bu duygu ve düşüncülerle hepinizi gözlerinizden öpüyorum ve hoş geldiniz diyorum.” dedi.Daha sonra Vali Seymenoğlu; öğrencilerle birlikte üzerinde şehitlerin adı yazan kuş yemlikleri yaparak merkez bahçesindeki ağaçlara astı. Vali Seymenoğlu ardından merkezde eğitim alan öğrencilerle sohbet ederek ortaya çıkardıkları ürünleri inceledi, mehter takımında görevli öğrencilerle birlikte zil çaldı.Gaziantepli misafir öğrenciler sırayla Isparta Etnografya Müzesi’ni İslamköy Süleyman Demirel Müzesi’ni ve Eğirdir Eğirdir Huzurevi sakinlerini ziyaret ettiler. Öğrenciler, Isparta 32 Spor - Çal Belediyespor arasında oynanan futbol müsabakasında da yerlerini alarak, karşılaşmayı izlediler. 4 günlük program Pazar günü akşam Öğretmenevinde düzenlenen veda gecesi ile sona erdi.Türkiye’nin kültürel zenginliklerin tanıtılması, öğrenciler arasında karşılıklı saygı ve sevgi kültürünün oluşturulması açısında projenin önemine dikkat çeken Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu’na teşekkür etti.