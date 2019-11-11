***Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılında 15 temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda yapılan tören ile saygı minnet ve rahmetle anıldı.Törene Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, şehit aileleri ve gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri , siyasi partilerin temsilcileri, daire müdürleri ve halk katıldı.Atatürk Anıtı’na Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi.10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma törenleri daha sonra Belediye Kültür Sarayı’nda İstanbul Ticaret Odası Şehit Mustafa Gözütok Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan anma töreni ile devam etti.Protokol konuşmalarının ardından okul öğrencileri tarafından hazırlanan program izleyenlerden tam not aldı. Programda okul öğrencileri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türküleri seslendirdiler.Program sonunda Vali Ömer Seymenoğlu başta olmak üzere protokol üyeleri öğrencileri ve okul öğretmenlerini ortaya koydukları başarılı oratoryo nedeniyle tebrik ettiler.