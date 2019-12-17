Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Akdeniz Voleybol Grup Müsabakaları ilimiz ev sahipliğinde SDÜ Doğu Kampüsü Atatürk Spor Salonu ve SDÜ Batı Kampüsü 26 Ağustos Spor Salonunda gerçekleştirildi.13-15 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılan müsabakalarda erkeklerde Antalya, Adana, Osmaniye, Karaman, Hatay, Burdur, Isparta, Mersin, Kahramanmaraş, kızlarda Mersin, Antalya, Osmaniye, Burdur, Adana, Isparta, Karaman, Kahramanmaraş, Hatay il takımları mücadele etti.ANALİG Voleybol Akdeniz Grubu Müsabakaları seremoni törenine Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, SDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Saltan ve Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek katıldı.Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu böylesine önemli bir etkinliğin Isparta'da düzenlenmesinden mutluluk duyduklarını söyledi. Isparta spor alanında da çok iyi bir altyapıya sahip olduğunu belirten Seymenoğlu, gençlere turnuvada başarılar diledi.Müsabakaları yakından takip eden Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol grup müsabakalarına ev sahipliği yapmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çeyrek finale yükselen il takımlarına başarılar diledi.Isparta ev sahipliğinde 256 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen grup müsabakaları hayli çekişmeli geçti.Grup müsabakaları 15 Aralık 2019 Pazar günü oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Müsabakalarda başarı gösteren sporculara ödül töreni ile madalya ve başarı belgesi takdim edildi.Müsabakaların sonunda erkeklerde Isparta, Antalya, Mersin, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana çeyrek finale yükseldi. Kızlarda Isparta, Antalya, Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Mersin il takımları çeyrek final vizesi aldı.ANALİG Çeyrek Final Müsabakaları 10-12 Ocak 2020 tarihleri arasında Kütahya’da gerçekleştirilecek.