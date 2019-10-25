Lise Voleybol Kız Takımımız 29 Ekim Turnuvasında İKİNCİ oldu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen liselerarası voleybol turnuvasında okulumuz Lise Voleybol Kız Takımı geçen sene olduğu gibi bu sene de finalde mücadele ederek İKİNCİ olma başarısı gösterdi. Kız Voleybol Takımı Öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyor, Beden Eğitimi Öğretmenimiz Aziz Sayı'ya, maçlara gelerek takımımızı destekleyen ortaokul 8.sınıf ile tüm lise öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve okul yönetimine teşekkür ediyoruz.