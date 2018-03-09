- Feyzioğlu Kitap FuarındaTürkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Isparta’da 2’cisi düzenlenen Kitap Fuarı’nda kitapseverlerle buluşacak.Isparta 2.Kitap Fuarı, Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde devam ediyor. Fuarda yazarlar, okurlarıyla buluşmayı sürdürüyor. Diğer taraftan yazarlar konferans alanında kitapseverlerle bir araya gelerek söyleşi gerçekleştiriyor. 2. Isparta Kitap Fuarına Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da katılacak. Feyzioğlu, 10 Mart 2018 Cumartesi günü Isparta’ya gelecek ve fuar alanında saat 13.00’da bir söyleşi gerçekleştirecek.ISPARTA (İHA)