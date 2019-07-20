FETÖ'cülerin paraları tavan arasından ve dolaptan çıktı

FETÖ'cülerin paraları tavan arasından ve dolaptan çıktı
ISPARTA
82 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, hücre evlerinde saklandıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı. Evlerde yapılan aramada çok sayıda telefon, bilgisayarlar ile tavan arasında 110 bin lira, elbise dolabında 3 bin 740 lira, 2 bin 800 avro ve 60 gram altın bilezik ele geçirildi.
 
FETÖ'cülerin paraları tavan arasından ve dolaptan çıktı
- Isparta'da, örgüt üyelerine maddi destek sağladıkları gerekçesiyle hücre evlerinde gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı 
- Evlerdeki aramada, tavan arasında 110 bin lira, elbise dolabında 3 bin 740 lira, 2 bin 800 avro ve 60 gram altın bilezik ele geçirildi
Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, hücre evlerinde saklandıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyelerinin saklandıkları "gaybubet evi" olarak bilinen adreslere yönelik çalışma başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, belirlenen iki eve düzenlediği operasyonda, örgütte çeşitli görevlerde bulundukları öne sürülen İ.Ş, B.A, Ş.K. ile F.N.K. gözaltına alındı.
Evlerde yapılan aramada tavan arasında 110 bin lira, elbise dolabında 3 bin 740 lira, 2 bin 800 avro ve 60 gram altın bilezik ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Şüphelilerin, Isparta'da örgüt üyelerine maddi destek sağladığı öğrenildi.



ISPARTA (AA) - 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
FETÖ'cülerin paraları tavan arasından ve dolaptan çıktı
Bağ-Kur'luya 3 müjde birden
İş arayana 900 lira destek
Isparta haber : Benzine indirim geldi! İşte yeni fiyatlar
Başkan Gök,Eğirdir Devlet Hastanesi inşaatını inceledi
Isparta'da Önder AVM şubelerinde indirimler başladı
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu toplantısı
​ISTEM’de acı reçete ortaya çıktı
Isparta'da Trafik Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi
Isparta’da muhtarlar toplantısında özlenen tablo
Bilgiç'ten 15 Temmuz ruhunu anlama konferansı
​Yurt dışından telefon getirenler dikkat!
Fatura üzerine telefon alanlar dikkat! Bunu yapan 250 TL ödeyecek
Birçok vatandaş bilmiyor! Başvurun: Aylık 275 lira...
Isparta'da sunta yüklü tır devrildi: 1 ölü
ISPARTA İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNDE HEDEF YÜKSELTTİ
Araç sahipleri dikkat! Benzin ve mazotla ilgili çok önemli karar
TÜRKER AVM'DE HAFTA SONUNA ÖZEL FIRSATLAR
Isparta'da çevre temizliği için halkla el ele
Isparta'da mermer ocağında iş kazası: 1 ölü
Isparta'da Biyomedikal Alanına Yön Verecek Proje
Belediye Başkanı Veli Gök'ten başsağlığı mesajı
Isparta'daki trafik kazası: cip sürücüsü gözaltına alındı
Isparta'da yük treni ile kamyon çarpıştı
Eğirdir-Konya karayolunda trafik kazası: 3 kişi öldü
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek oldu
Isparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerIsparta Güneykent Gül Festivali'nden kareler
Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Dünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!
Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaTürkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi Isparta
Oksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli Parkı
Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Muhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?
Antalya'da martta deniz keyfiAntalya'da martta deniz keyfi
Isparta Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde tek yürek olduIsparta Güneykent Gül Festivali'nden karelerDünyaya ait değilmiş gibi görünen canlılar!Türkiye'nin Gül,Lavanta ve Zambak Bahçesi IspartaOksijen Cenneti Isparta Kızıldağ Milli ParkıMuhteşem fotoğraflar nasıl çekiliyor?Antalya'da martta deniz keyfi
site parfümeriısparta sineklikiphone ekran tamiriroyal restaurantisparta giyotin cam balkonISPARTA PERDE FİRMALARIIsparta Motor TamircilerISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

Eğirdir-Konya karayolunda trafik kazası: 3 kişi öldüEğirdir-Konya karayolunda trafik kazası: 3 kişi öldü17 Temmuz 2019
Isparta'daki trafik kazası: cip sürücüsü gözaltına alındıIsparta'daki trafik kazası: cip sürücüsü gözaltına alındı18 Temmuz 2019
Isparta'ya sanatçı yağmuruIsparta'ya sanatçı yağmuru17 Temmuz 2019
Isparta'da mermer ocağında iş kazası: 1 ölüIsparta'da mermer ocağında iş kazası: 1 ölü18 Temmuz 2019
Isparta'da sunta yüklü tır devrildi: 1 ölüIsparta'da sunta yüklü tır devrildi: 1 ölü18 Temmuz 2019
Burdur'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralıBurdur'da iki otomobil çarpıştı: 10 yaralı14 Temmuz 2019
Emekli zammı yarın hesaplara yatıyor...Emekli zammı yarın hesaplara yatıyor...16 Temmuz 2019
ISPARTA'DA ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ONURUNA YEMEKISPARTA'DA ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ ONURUNA YEMEK15 Temmuz 2019
Isparta'da otomobil ile cipin çarpıştığı kazaIsparta'da otomobil ile cipin çarpıştığı kaza18 Temmuz 2019
17. Eğirdir Triatlon ve Aquatlonu Sona Erdi17. Eğirdir Triatlon ve Aquatlonu Sona Erdi14 Temmuz 2019
Isparta'da Önder AVM şubelerinde indirimler başladıIsparta'da Önder AVM şubelerinde indirimler başladı19 Temmuz 2019
Isparta'da yük treni ile kamyon çarpıştıIsparta'da yük treni ile kamyon çarpıştı17 Temmuz 2019
TÜRKER AVM'DE HAFTA SONUNA ÖZEL İNDİRİMTÜRKER AVM'DE HAFTA SONUNA ÖZEL İNDİRİM13 Temmuz 2019
BAŞKAN VELİ GÖK TALİMATI VERDİ! YOL YAPILIYOR!BAŞKAN VELİ GÖK TALİMATI VERDİ! YOL YAPILIYOR!17 Temmuz 2019
Isparta'da 15 Temmuz Şehitleri Anısına Fidan DikildiIsparta'da 15 Temmuz Şehitleri Anısına Fidan Dikildi15 Temmuz 2019
İşçi emeklisine memur zammı müjdesiİşçi emeklisine memur zammı müjdesi17 Temmuz 2019
Isparta'da yöresel ürünler için adres Kolancı ŞarküteriIsparta'da yöresel ürünler için adres Kolancı Şarküteri14 Temmuz 2019
Başdeğirmen: ''Sizler bizim turizm elçimizsiniz''Başdeğirmen: ''Sizler bizim turizm elçimizsiniz''17 Temmuz 2019
7.EĞİRDİR TRİATLONU İLK GÜN YARIŞMALARI TAMAMLANDI7.EĞİRDİR TRİATLONU İLK GÜN YARIŞMALARI TAMAMLANDI13 Temmuz 2019
Isparta Kara Havacılık Okulu'nda ikinci yangın Isparta Kara Havacılık Okulu'nda ikinci yangın 13 Temmuz 2019