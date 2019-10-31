KONYA - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin ardından yurt genelinde cumhuriyet başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmalar ve açılan davalardaki yargılamalar sürüyor.

Kasım ayında 13 ilde, sanık sayılarıyla öne çıkan ve örgütün bazı kilit isimlerinin yargılandığı 34 dava görülecek. Bu davalarda bin 458 sanık yargılanacak.

FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin sanık sayılarıyla öne çıkan 7 dava, örgütün yapılanmasına yönelik de 27 dava görülecek. Darbe teşebbüsüyle ilgili davalarda 814, FETÖ'ye yönelik "Silahlı terör örgütüne üye olmak" davalarında da 644 sanık hakim karşısına çıkacak.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 sanığın yargılandığı davaya 1 Kasım'da devam edilecek.

Aynı gün, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı'nın Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 243 sanığın yargılandığı dava, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Öte yandan, 28 Kasım'da Adana ve Hatay'da, MİT tırlarının durdurulmasını organize ettikleri belirtilen FETÖ'nün 11 "sivil imamı" ile eski bir tuğgeneralin de aralarında bulunduğu 51 sanık hakkındaki davanın duruşmasına Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bakılacak.

Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesine ilişkin, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 28 sanıklı davanın görülmesi ise 29 Kasım'da Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürecek.