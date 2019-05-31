ERKEK GİYİMİN YENİ ADRESİ FENOMEN ISPARTA
Erkek spor ve elegant giyimi tek bir çatı altında toplayan Fenomen ile son modayı yakından takip edin!
Dünyaca ünlü markaların son trend ve modern tasarımlarını bir arada sunan Fenomen'de öne çıkan markalar şöyle;
( Gucci, Valentino, dsquared2, emporio armani, dolce gabbana, stone island, moschino, calvin klein, guess, etro milano )
Isparta'da giyimin en son koleksiyonundan sıradışı tasarımlar: Kendi tarzını oluşturmak isteyen beylere özel giysiler. Fenomen'de
Adres:Fatih mahallesi 4504/1 sokak NO:6 ( Toptancılar sitesi) ISPARTA
Telefon: 0537 664 07 07