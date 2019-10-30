Isparta Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenledi. Cumhuriyetin kuruluşunun 96.yıldönümü Isparta’da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Isparta Belediyesi binlerce vatandaşın katılımıyla fener alayı düzenledi.Belediye önünden başlayan ve Mimar Sinan Caddesi, Kaymakkapı Meydanını takiben 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında (Valilik Önü) son bulan fener alayına binlerce kişi ellerindeki Türk Bayrakları ve meşalelerle renkli görüntüler oluşturdu.Fener Alayına Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen başta olmak üzere il protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve binlerce vatandaş katıldı.Isparta Belediyesi, Erenler ve UYUMDER mehteran ekibinin de yer aldığı Fener Alayı yürüyüşü 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanında son buldu. Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından mehteran ekibinin gösterileri yer aldı.Yine gecede Isparta Belediyesi Mehteran Ekibi tarafından verilen yaklaşık bir buçuk aylık eğitim ile mehteran ekibini kuran Isparta Karınca Zihinsel Engelliler Eğitim ve İstihdam Derneğinde bulunan özel çocuklar bir gösteri sundu. Özel çocukların sunduğu mehteran gösterisi meydanı dolduran binlerce kişi tarafından ayakta alkışlanırken, duygusal anlar yaşandı.Isparta Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin konseri ile devam eden etkinlikler bir birinden güzel kahramanlık türkülerinin seslendirilmesiyle son buldu. Fener alayı etkinliğinde ayrıca, Isparta Belediyesinin hizmet araçlarının yer aldığı konvoy geçişleri de gerçekleştirildi.